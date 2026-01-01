images
images
images
images
images
images
Fotokvant TRR-06 рельс для потолочной системы длиной 6 м
Fotokvant TRR-06 рельс для потолочной системы длиной 6 м
Fotokvant TRR-06 рельс для потолочной системы длиной 6 м
Fotokvant TRR-06 рельс для потолочной системы длиной 6 м
Fotokvant TRR-06 рельс для потолочной системы длиной 6 м
Fotokvant TRR-06 рельс для потолочной системы длиной 6 м

Fotokvant TRR-06 рельс для потолочной системы длиной 6 м

Fotokvant
Артикул: NVF-008

Направляющие рельсы Fotokvant TRR-06 необходимы для крепления пантографа и установки поперечных рельсов с пантографами и осветительным оборудованием.

Осветительные приборы могут крепиться на рельсы без пантографа. Необходимы для подвесной системы установки студийного света. Длина рельсов 6 метра. Высота профиля – 62,5 мм, ширина – 32,5 мм. Совместимы с рельсовыми системами Manfrotto, Falcon Eyes, Grifon, FST и мн.др. Вес - 9,0 кг.

Описание

Fotokvant TRR-06 рельс для потолочной системы длиной 6 м

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

-10 %
Falcon Eyes 3330 ролики для пантографа
Арт. VBR-409
Falcon Eyes 3330 ролики для пантографа
Наличие
в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 6 дн, 13 ч

Falcon Eyes 3330 – дополнительные ролики для подвесной потолочной системы Falcon Eyes А 3303.

 

-10 %1 810 ₽
1 620 ₽
В корзину
Fotokvant KPP-17-16 пластина с пальцем длиной 16 см
Fotokvant KPP-17-16 пластина с пальцем длиной 16 см
Fotokvant KPP-17-16 пластина с пальцем длиной 16 см
Арт. DAN-9441
Fotokvant KPP-17-16 пластина с пальцем длиной 16 см
Наличие
в наличии 1-3 шт

Fotokvant KPP-17-16 пластина с пальцем длиной 16 см.

Студийная пластина повышенной крепости для стационарной установки оборудования на потолок или стену. Не рекомендуется монтаж на гипсокартон без дополнительного усиления стены или потолка. Имеет страховочное кольцо для страховочного тросика.

Размеры пластины - 110х80х4 мм. Отверстия под монтаж - 6 и 8 мм. Высота пальца - 16 см, диаметр под оборудование - 5/8". Вес - 600 гр.

1 430 ₽
В корзину
Fotokvant TRR-01 рельс для потолочной системы длиной 1 м
Fotokvant TRR-01 рельс для потолочной системы длиной 1 м
Fotokvant TRR-01 рельс для потолочной системы длиной 1 м
Арт. NVF-003
Fotokvant TRR-01 рельс для потолочной системы длиной 1 м
Наличие
более 10 шт

Направляющие рельсы Fotokvant TRR-01 необходимы для крепления пантографа и установки поперечных рельсов с пантографами и осветительным оборудованием.

Осветительные приборы могут крепиться на рельсы без пантографа. Необходимы для подвесной системы установки студийного света. Длина рельсов 1 метра. Высота профиля – 62,5 мм, ширина – 32,5 мм. Совместимы с рельсовыми системами Manfrotto, Falcon Eyes, Grifon, FST и мн.др.

1 990 ₽
В корзину
Fotokvant TRR-03 рельс для потолочной системы длиной 3 м
Fotokvant TRR-03 рельс для потолочной системы длиной 3 м
Fotokvant TRR-03 рельс для потолочной системы длиной 3 м
Арт. NVF-005
Fotokvant TRR-03 рельс для потолочной системы длиной 3 м
Наличие
более 10 шт

Направляющие рельсы Fotokvant TRR-03 необходимы для крепления пантографа и установки поперечных рельсов с пантографами и осветительным оборудованием.

Осветительные приборы могут крепиться на рельсы без пантографа. Необходимы для подвесной системы установки студийного света. Длина рельсов 3 метра. Высота профиля – 62,5 мм, ширина – 32,5 мм. Совместимы с рельсовыми системами Manfrotto, Falcon Eyes, Grifon, FST и мн.др. Вес - 4,5 кг.

7 000 ₽
В корзину
Fotokvant TRK-01 крепежная пятка для потолочных рельс
Fotokvant TRK-01 крепежная пятка для потолочных рельс
Fotokvant TRK-01 крепежная пятка для потолочных рельс
Арт. NVF-012
Fotokvant TRK-01 крепежная пятка для потолочных рельс
Наличие
более 10 шт

Крепежная пятка Fotokvant TRK-01 необходима для монтажа подвесной системы установки студийного света. Пятка имеет две направляющие, которыми крепятся рельсы. Эти направляющие можно переворачивать и устанавливать на них рельсы другого стандарта. Размеры 90 (Ш)мм х 80 (Д)мм. Толщина металла 3 мм. В комплекте - 1 шт.

980 ₽
В корзину
Chris James BLACK ALUMINUM WRAP синефоль фольга черная 600х7500 мм
Арт. FTR-536
Chris James BLACK ALUMINUM WRAP синефоль фольга черная 600х7500 мм
Временно нет в наличии

Chris James BLACK ALUMINUM WRAP – черная матовая плотная фольга для кинопроизводства (другие названия black wrap, cinefoil, синефоль, блэк рэп).

Служит для устранения паразитных подсветок от солнечного света и осветительных приборов. Поможет убрать блики и нежелательные отражения. Фольга принимает любую необходимую форму. Легко крепится на штатив, на корпус и шторки осветительных приборов. Размер рулона, мм – 600х7500.

9 910 ₽
В корзину
Fotokvant TRP-02 пантограф 2 м для систем потолочного подвеса
Fotokvant TRP-02 пантограф 2 м для систем потолочного подвеса
Fotokvant TRP-02 пантограф 2 м для систем потолочного подвеса
Арт. NVF-001
Fotokvant TRP-02 пантограф 2 м для систем потолочного подвеса
Наличие
более 10 шт

Пантограф Fotokvant TRP-02 подходит для всех систем потолочного подвеса, совместим со всеми стандартными студийными осветителями.

11 470 ₽
В корзину
Хит
Fotokvant TRD-02 каретка двойная с тормозом
Fotokvant TRD-02 каретка двойная с тормозом
Fotokvant TRD-02 каретка двойная с тормозом
Арт. NVF-010
Fotokvant TRD-02 каретка двойная с тормозом
Наличие
более 10 шт

Каретка двойная Fotokvant TRD-02 необходима для подвесной установки студийного света. 

Применяется для подвижного соединения двух рельс. Вес - 0,35 кг.

3 490 ₽
В корзину

Видео

Светодиодный осветитель Fotokvant LED-1296AS, соответствующий протоколу DMX-512. Обзор
Светодиодный осветитель Fotokvant LED-1296AS, соответствующий протоколу DMX-512. Обзор
Лилиан Бассман - гимн женственности и элегантности
Лилиан Бассман - гимн женственности и элегантности
Аркадий Шайхет – гений беспристрастносности фотосъемки
Аркадий Шайхет – гений беспристрастносности фотосъемки
Как снимать свадебные принадлежности. Советы от Jasmine Star
Как снимать свадебные принадлежности. Советы от Jasmine Star
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.