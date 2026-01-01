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Kupo 198ac universal stand air cushion стойка 385 см с воздушным амортизатором
Kupo 198ac universal stand air cushion стойка 385 см с воздушным амортизатором

Kupo 198ac universal stand air cushion стойка 385 см с воздушным амортизатором

Kupo
Артикул: NVF-2775

Kupo 198ac universal stand w/air cushion студийная профессиональная стойка из алюминия для осветительного оборудования.

Модель оснащена пневмоамортизатором. Максимальная нагрузка – 9 кг. Высота варьирует от 124 до 385 см. Диаметр основания – 110 см, длина в сложенном виде – 107 см. Вес стойки – 2,3 кг.

Описание

Kupo 198ac universal stand w/air cushion – высокая алюминиевая стойка с воздушным амортизатором

Kupo 198ac universal stand w/air cushion (артикул NVF-2775) – это профессиональная алюминиевая стойка с воздушным амортизатором, предназначенная для установки осветительного оборудования в фото- и видеостудиях, а также на выездных съёмках. Модель отличается высокой максимальной высотой (до 385 см) и грузоподъёмностью 9 кг, что делает её идеальным выбором для работы с мощными осветительными приборами и крупными светоформирующими насадками.

Пневматический амортизатор обеспечивает плавное и безопасное опускание секций, защищая оборудование и руки оператора от резких падений. Четырёхсекционная конструкция с винтовыми зажимами позволяет точно регулировать высоту в широком диапазоне – от 124 до 385 см. Широкое основание (диаметр 110 см) и диаметр ножек 22 мм гарантируют устойчивость даже при максимальной нагрузке.

Назначение и применение

  • Установка осветительных приборов: для крепления мощных моноблоков, LED-панелей и постоянных источников света.
  • Студийная и выездная съёмка: высокая стойка подходит для работы в павильонах и на локациях.
  • Верхнее освещение: максимальная высота 385 см позволяет поднимать свет на большую высоту.
  • Работа с крупными насадками: грузоподъёмность 9 кг позволяет использовать стойку с тяжёлыми софтбоксами и рефлекторами.

Ключевые особенности

  • Максимальная высота – 385 см: позволяет использовать стойку для верхнего света и работы в высоких павильонах.
  • Пневматический амортизатор (air cushion): обеспечивает плавное и безопасное опускание секций, защищая оборудование.
  • Грузоподъёмность – 9 кг: подходит для работы с профессиональным осветительным оборудованием.
  • Четырёхсекционная конструкция: широкий диапазон регулировки высоты (124–385 см).
  • Лёгкая алюминиевая конструкция – 2,3 кг: удобна для транспортировки и частых перемещений.
  • Широкое основание – 110 см: обеспечивает устойчивость даже при работе с тяжёлым оборудованием.
  • Винтовые зажимы: надёжная фиксация секций, исключающая самопроизвольное складывание.

Технические характеристики

  • Модель: Kupo 198ac universal stand w/air cushion
  • Максимальная нагрузка: 9 кг
  • Максимальная высота: 385 см (381 см по характеристикам)
  • Минимальная высота: 124 см (127,5 см по характеристикам)
  • Длина в сложенном состоянии: 113 см
  • Количество секций: 4
  • Диаметры секций: 35/30/25/20 мм
  • Диаметр основания: 110 см
  • Диаметр ножек: 22 мм
  • Способ фиксации: винтовые зажимы
  • Пневмоамортизатор: есть
  • Материал: алюминиевый сплав
  • Цвет: чёрный
  • Вес: 2,3–2,4 кг

Как использовать стойку

  1. Разложение: раздвиньте секции на необходимую высоту и зафиксируйте винтовыми зажимами.
  2. Установка: разместите стойку на ровной поверхности, раздвиньте ноги на полную ширину.
  3. Крепление оборудования: установите осветительный прибор на втулку 5/8".
  4. Регулировка: при необходимости отрегулируйте высоту и положение стойки.
  5. Сложение: после съёмки разберите стойку и поместите в чехол для хранения.

Преимущества стойки Kupo 198ac

  • Высокая максимальная высота – 385 см: подходит для работы в больших павильонах.
  • Пневмоамортизатор: защищает оборудование от резких падений.
  • Лёгкий вес – 2,3 кг: удобна для транспортировки.
  • Широкое основание: устойчивость при максимальной нагрузке.
  • Четырёхсекционная конструкция: компактное хранение и широкий диапазон высот.

Сравнение с моделями

  • Kupo 198ac: 4 секции, высота до 385 см, нагрузка 9 кг, вес 2,3 кг, с амортизатором.
  • Kupo 169M Classic Stand: 3 секции, высота до 290 см, нагрузка 10 кг, вес 2,2 кг, без амортизатора.
  • Manfrotto 1005BAC: 3 секции, высота до 273 см, нагрузка 10 кг, с амортизатором.

Совместимость с оборудованием

  • Осветительные приборы: студийные моноблоки, LED-панели, постоянные источники света.
  • Светоформирующие насадки: софтбоксы, зонты, рефлекторы, соты, шторки.
  • Аксессуары: кронштейны, держатели, адаптеры с креплением 5/8".
  • Колёса: опционально можно установить колёса Kupo KC080R (для ножек 22 мм).

Уход и хранение

  • Храните стойку в сухом месте, в сложенном состоянии.
  • Периодически очищайте секции от пыли и грязи.
  • Проверяйте затяжку винтовых зажимов перед каждым использованием.
  • Не превышайте максимальную нагрузку – 9 кг.

Комплектация

В стандартную поставку входит стойка Kupo 198ac universal stand w/air cushion.

Чехол для переноски и аксессуары приобретаются отдельно.

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