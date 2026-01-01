Kupo 198ac universal stand air cushion стойка 385 см с воздушным амортизатором

Kupo 198ac universal stand w/air cushion – высокая алюминиевая стойка с воздушным амортизатором
Kupo 198ac universal stand w/air cushion (артикул NVF-2775) – это профессиональная алюминиевая стойка с воздушным амортизатором, предназначенная для установки осветительного оборудования в фото- и видеостудиях, а также на выездных съёмках. Модель отличается высокой максимальной высотой (до 385 см) и грузоподъёмностью 9 кг, что делает её идеальным выбором для работы с мощными осветительными приборами и крупными светоформирующими насадками.
Пневматический амортизатор обеспечивает плавное и безопасное опускание секций, защищая оборудование и руки оператора от резких падений. Четырёхсекционная конструкция с винтовыми зажимами позволяет точно регулировать высоту в широком диапазоне – от 124 до 385 см. Широкое основание (диаметр 110 см) и диаметр ножек 22 мм гарантируют устойчивость даже при максимальной нагрузке.
Назначение и применение
- Установка осветительных приборов: для крепления мощных моноблоков, LED-панелей и постоянных источников света.
- Студийная и выездная съёмка: высокая стойка подходит для работы в павильонах и на локациях.
- Верхнее освещение: максимальная высота 385 см позволяет поднимать свет на большую высоту.
- Работа с крупными насадками: грузоподъёмность 9 кг позволяет использовать стойку с тяжёлыми софтбоксами и рефлекторами.
Ключевые особенности
- Максимальная высота – 385 см: позволяет использовать стойку для верхнего света и работы в высоких павильонах.
- Пневматический амортизатор (air cushion): обеспечивает плавное и безопасное опускание секций, защищая оборудование.
- Грузоподъёмность – 9 кг: подходит для работы с профессиональным осветительным оборудованием.
- Четырёхсекционная конструкция: широкий диапазон регулировки высоты (124–385 см).
- Лёгкая алюминиевая конструкция – 2,3 кг: удобна для транспортировки и частых перемещений.
- Широкое основание – 110 см: обеспечивает устойчивость даже при работе с тяжёлым оборудованием.
- Винтовые зажимы: надёжная фиксация секций, исключающая самопроизвольное складывание.
Технические характеристики
- Модель: Kupo 198ac universal stand w/air cushion
- Максимальная нагрузка: 9 кг
- Максимальная высота: 385 см (381 см по характеристикам)
- Минимальная высота: 124 см (127,5 см по характеристикам)
- Длина в сложенном состоянии: 113 см
- Количество секций: 4
- Диаметры секций: 35/30/25/20 мм
- Диаметр основания: 110 см
- Диаметр ножек: 22 мм
- Способ фиксации: винтовые зажимы
- Пневмоамортизатор: есть
- Материал: алюминиевый сплав
- Цвет: чёрный
- Вес: 2,3–2,4 кг
Как использовать стойку
- Разложение: раздвиньте секции на необходимую высоту и зафиксируйте винтовыми зажимами.
- Установка: разместите стойку на ровной поверхности, раздвиньте ноги на полную ширину.
- Крепление оборудования: установите осветительный прибор на втулку 5/8".
- Регулировка: при необходимости отрегулируйте высоту и положение стойки.
- Сложение: после съёмки разберите стойку и поместите в чехол для хранения.
Преимущества стойки Kupo 198ac
- Высокая максимальная высота – 385 см: подходит для работы в больших павильонах.
- Пневмоамортизатор: защищает оборудование от резких падений.
- Лёгкий вес – 2,3 кг: удобна для транспортировки.
- Широкое основание: устойчивость при максимальной нагрузке.
- Четырёхсекционная конструкция: компактное хранение и широкий диапазон высот.
Сравнение с моделями
- Kupo 198ac: 4 секции, высота до 385 см, нагрузка 9 кг, вес 2,3 кг, с амортизатором.
- Kupo 169M Classic Stand: 3 секции, высота до 290 см, нагрузка 10 кг, вес 2,2 кг, без амортизатора.
- Manfrotto 1005BAC: 3 секции, высота до 273 см, нагрузка 10 кг, с амортизатором.
Совместимость с оборудованием
- Осветительные приборы: студийные моноблоки, LED-панели, постоянные источники света.
- Светоформирующие насадки: софтбоксы, зонты, рефлекторы, соты, шторки.
- Аксессуары: кронштейны, держатели, адаптеры с креплением 5/8".
- Колёса: опционально можно установить колёса Kupo KC080R (для ножек 22 мм).
Уход и хранение
- Храните стойку в сухом месте, в сложенном состоянии.
- Периодически очищайте секции от пыли и грязи.
- Проверяйте затяжку винтовых зажимов перед каждым использованием.
- Не превышайте максимальную нагрузку – 9 кг.