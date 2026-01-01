Kupo 198ac universal stand air cushion стойка 385 см с воздушным амортизатором

Описание

Kupo 198ac universal stand w/air cushion – высокая алюминиевая стойка с воздушным амортизатором

Kupo 198ac universal stand w/air cushion (артикул NVF-2775) – это профессиональная алюминиевая стойка с воздушным амортизатором, предназначенная для установки осветительного оборудования в фото- и видеостудиях, а также на выездных съёмках. Модель отличается высокой максимальной высотой (до 385 см) и грузоподъёмностью 9 кг, что делает её идеальным выбором для работы с мощными осветительными приборами и крупными светоформирующими насадками.

Пневматический амортизатор обеспечивает плавное и безопасное опускание секций, защищая оборудование и руки оператора от резких падений. Четырёхсекционная конструкция с винтовыми зажимами позволяет точно регулировать высоту в широком диапазоне – от 124 до 385 см. Широкое основание (диаметр 110 см) и диаметр ножек 22 мм гарантируют устойчивость даже при максимальной нагрузке.

Назначение и применение

Установка осветительных приборов: для крепления мощных моноблоков, LED-панелей и постоянных источников света.

для крепления мощных моноблоков, LED-панелей и постоянных источников света. Студийная и выездная съёмка: высокая стойка подходит для работы в павильонах и на локациях.

высокая стойка подходит для работы в павильонах и на локациях. Верхнее освещение: максимальная высота 385 см позволяет поднимать свет на большую высоту.

максимальная высота 385 см позволяет поднимать свет на большую высоту. Работа с крупными насадками: грузоподъёмность 9 кг позволяет использовать стойку с тяжёлыми софтбоксами и рефлекторами.

Ключевые особенности

Максимальная высота – 385 см: позволяет использовать стойку для верхнего света и работы в высоких павильонах.

позволяет использовать стойку для верхнего света и работы в высоких павильонах. Пневматический амортизатор (air cushion): обеспечивает плавное и безопасное опускание секций, защищая оборудование.

обеспечивает плавное и безопасное опускание секций, защищая оборудование. Грузоподъёмность – 9 кг: подходит для работы с профессиональным осветительным оборудованием.

подходит для работы с профессиональным осветительным оборудованием. Четырёхсекционная конструкция: широкий диапазон регулировки высоты (124–385 см).

широкий диапазон регулировки высоты (124–385 см). Лёгкая алюминиевая конструкция – 2,3 кг: удобна для транспортировки и частых перемещений.

удобна для транспортировки и частых перемещений. Широкое основание – 110 см: обеспечивает устойчивость даже при работе с тяжёлым оборудованием.

обеспечивает устойчивость даже при работе с тяжёлым оборудованием. Винтовые зажимы: надёжная фиксация секций, исключающая самопроизвольное складывание.

Технические характеристики

Модель: Kupo 198ac universal stand w/air cushion

Kupo 198ac universal stand w/air cushion Максимальная нагрузка: 9 кг

9 кг Максимальная высота: 385 см (381 см по характеристикам)

385 см (381 см по характеристикам) Минимальная высота: 124 см (127,5 см по характеристикам)

124 см (127,5 см по характеристикам) Длина в сложенном состоянии: 113 см

113 см Количество секций: 4

4 Диаметры секций: 35/30/25/20 мм

35/30/25/20 мм Диаметр основания: 110 см

110 см Диаметр ножек: 22 мм

22 мм Способ фиксации: винтовые зажимы

винтовые зажимы Пневмоамортизатор: есть

есть Материал: алюминиевый сплав

алюминиевый сплав Цвет: чёрный

чёрный Вес: 2,3–2,4 кг

Как использовать стойку

Разложение: раздвиньте секции на необходимую высоту и зафиксируйте винтовыми зажимами. Установка: разместите стойку на ровной поверхности, раздвиньте ноги на полную ширину. Крепление оборудования: установите осветительный прибор на втулку 5/8". Регулировка: при необходимости отрегулируйте высоту и положение стойки. Сложение: после съёмки разберите стойку и поместите в чехол для хранения.

Преимущества стойки Kupo 198ac

Высокая максимальная высота – 385 см: подходит для работы в больших павильонах.

подходит для работы в больших павильонах. Пневмоамортизатор: защищает оборудование от резких падений.

защищает оборудование от резких падений. Лёгкий вес – 2,3 кг: удобна для транспортировки.

удобна для транспортировки. Широкое основание: устойчивость при максимальной нагрузке.

устойчивость при максимальной нагрузке. Четырёхсекционная конструкция: компактное хранение и широкий диапазон высот.

Сравнение с моделями

Kupo 198ac: 4 секции, высота до 385 см, нагрузка 9 кг, вес 2,3 кг, с амортизатором.

4 секции, высота до 385 см, нагрузка 9 кг, вес 2,3 кг, с амортизатором. Kupo 169M Classic Stand: 3 секции, высота до 290 см, нагрузка 10 кг, вес 2,2 кг, без амортизатора.

3 секции, высота до 290 см, нагрузка 10 кг, вес 2,2 кг, без амортизатора. Manfrotto 1005BAC: 3 секции, высота до 273 см, нагрузка 10 кг, с амортизатором.

Совместимость с оборудованием

Осветительные приборы: студийные моноблоки, LED-панели, постоянные источники света.

студийные моноблоки, LED-панели, постоянные источники света. Светоформирующие насадки: софтбоксы, зонты, рефлекторы, соты, шторки.

софтбоксы, зонты, рефлекторы, соты, шторки. Аксессуары: кронштейны, держатели, адаптеры с креплением 5/8".

кронштейны, держатели, адаптеры с креплением 5/8". Колёса: опционально можно установить колёса Kupo KC080R (для ножек 22 мм).

Уход и хранение