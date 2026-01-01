E-IMAGE MB36 black фон муслиновый черный 3х6м

Держатель Fotokvant RHF-02 для флага, деревянный.
Держатель предназначен для установки и перемещения по студии флага из пенопласта толщиной 4 см. Изготовлен из толстой фанеры и снабжен колесами диаметром 30 мм. Вес - 4,85 кг.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Фон муслиновый E-IMAGE MB36 black черный, размер - 3х6 м.
Универсальный тканевый фон из муслина. За счет текстуры и небликующей поверхности может применяться в различных видах съемки. Ткань мягкая, возможна машинная стирка, отпаривание и глажка. Размер 3х6 м. Цвет - черный.
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Держатель Fotokvant RHF-02 для флага, деревянный.
Держатель предназначен для установки и перемещения по студии флага из пенопласта толщиной 4 см. Изготовлен из толстой фанеры и снабжен колесами диаметром 30 мм. Вес - 4,85 кг.
Фон тканевый Fotokvant BG-3060TD30, размер - 3х6 м, пятнистый, бежево-коричневый.
Фон тканевый, пятнистый. По одной стороне фон прошит специально для монтирования на перекладину. Целесообразно использовать с системой установки фона ворота. Материал - хлопок. Плотность - 130 г/кв.м. Размер - 3х6 м.
Fotokvant BGK-01 - нож для резки бумажного фона.
Пластиковый нож для безопасной разрезки бумажных фонов, обоев, виниловой пленки и т.д. Изготовлен из пластика, лезвие сменное. Цвет - черный.
Fotokvant SM-CL2 – держатель для телефона черный.
Имеет два резьбовых крепления, расположенных у основания держателя и на задней части. Смартфон или другое устройство подобного вида можно закрепить с помощью двух мягких подушечек. Держатель совместим с любым смартфоном размером от 5,5 до 8,5 см. Размер – 73х35,5х25 мм. Вес – 30 гр.
Kupo 198ac universal stand w/air cushion студийная профессиональная стойка из алюминия для осветительного оборудования.
Модель оснащена пневмоамортизатором. Максимальная нагрузка – 9 кг. Высота варьирует от 124 до 385 см. Диаметр основания – 110 см, длина в сложенном виде – 107 см. Вес стойки – 2,3 кг.
Кронштейн Magic Arm Fotokvant MA-07, длина - 7 дюймов. Шарнирный кронштейн Magic Arm позволяет зафиксировать и отрегулировать положение аксессуаров с резьбовым соединением 1/4". Подойдет для крепления светодиодных осветителей, ЖК-мониторов и риг-системы DSLR-камер. Изготовлен из алюминиевого сплава и пластика. Вес - 0,4 кг.