Manfrotto 1005BAC-3 комплект 3-х стоек для оборудования

Описание

Manfrotto 1005BAC-3 – комплект из трёх профессиональных стоек с пневмоамортизатором

Manfrotto 1005BAC-3 (артикул OLE-0617) – это комплект из трёх профессиональных трёхсекционных алюминиевых стоек Manfrotto 1005BAC, созданных по технологии Adapto. Каждая стойка оснащена пневмоамортизатором, который обеспечивает плавное и безопасное опускание секций, защищая оборудование и руки оператора от резких падений.

Комплект идеально подходит для студий, которым требуется несколько надёжных стоек для осветительного оборудования. Максимальная высота каждой стойки – 273 см, минимальная – 118 см, нагрузка – до 10 кг. Широкое основание (диаметр 106 см) гарантирует устойчивость даже при работе с тяжёлыми моноблоками и крупными светоформирующими насадками. Стойки выполнены из алюминия, что обеспечивает лёгкость (вес каждой – 2 кг) и долговечность.

Назначение и применение

Установка осветительных приборов: для крепления студийных моноблоков, LED-панелей и постоянных источников света.

для крепления студийных моноблоков, LED-панелей и постоянных источников света. Студийная работа: три стойки в комплекте – готовое решение для организации освещения.

три стойки в комплекте – готовое решение для организации освещения. Выездные съёмки: лёгкие алюминиевые стойки удобны для транспортировки.

Ключевые особенности

Комплект из 3 стоек: готовое решение для студий, экономящее время и средства.

готовое решение для студий, экономящее время и средства. Пневмоамортизатор: плавное и безопасное опускание секций, защита оборудования.

плавное и безопасное опускание секций, защита оборудования. Максимальная высота – 273 см: подходит для работы с верхним светом.

подходит для работы с верхним светом. Нагрузка до 10 кг: выдерживает профессиональное осветительное оборудование.

выдерживает профессиональное осветительное оборудование. Алюминиевая конструкция – вес 2 кг: лёгкая и прочная, удобна для транспортировки.

лёгкая и прочная, удобна для транспортировки. Широкое основание – 106 см: устойчивость при максимальной нагрузке.

устойчивость при максимальной нагрузке. Технология Adapto: надёжная и долговечная конструкция.

Технические характеристики (каждой стойки)

Тип: трёхсекционная студийная стойка

трёхсекционная студийная стойка Бренд: Manfrotto

Manfrotto Модель: 1005BAC

1005BAC Максимальная высота: 273 см

273 см Минимальная высота: 118 см

118 см Максимальная нагрузка: 10 кг

10 кг Диаметр основания: 106 см

106 см Длина в сложенном виде: 100 см

100 см Материал: алюминий

алюминий Вес: 2 кг

2 кг Пневмоамортизатор: есть

есть Цвет: чёрный

Как использовать стойки

Разложение: раздвиньте секции стойки на необходимую высоту – пневмоамортизатор обеспечит плавное движение. Установка: разместите стойку на ровной поверхности, раздвиньте ноги на полную ширину. Крепление оборудования: установите осветительный прибор на втулку 5/8". Регулировка: при необходимости отрегулируйте высоту и положение стойки. Сложение: после съёмки разберите стойку и поместите в чехол для хранения.

Преимущества комплекта

Экономия: покупка комплекта выгоднее, чем приобретение трёх стоек по отдельности.

покупка комплекта выгоднее, чем приобретение трёх стоек по отдельности. Готовое решение: три стойки – полный набор для организации освещения.

три стойки – полный набор для организации освещения. Надёжность: стойки Manfrotto известны своим качеством и долговечностью.

стойки Manfrotto известны своим качеством и долговечностью. Универсальность: подходят для работы с различными типами осветительного оборудования.

Совместимость с оборудованием

Уход и хранение