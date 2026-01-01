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Manfrotto 1005BAC-3 комплект 3-х стоек для оборудования
Manfrotto 1005BAC-3 комплект 3-х стоек для оборудования
Manfrotto 1005BAC-3 комплект 3-х стоек для оборудования
Manfrotto 1005BAC-3 комплект 3-х стоек для оборудования

Manfrotto 1005BAC-3 комплект 3-х стоек для оборудования

Manfrotto
Артикул: OLE-0617

Manfrotto 1005BAC-3 – комплект из трех стоек Manfrotto 1005BAC. Manfrotto 1005BAC – профессиональная трехсекционная студийная стойка (Black Alu Air Cushioned Ranker Stand), созданная по технологии Adapto, с пневмоамортизатором. Минимальная рабочая высота, см – 118, максимальная, см – 273. Предназначена для работы с приборами весом до 10 кг.

Описание

Manfrotto 1005BAC-3 – комплект из трёх профессиональных стоек с пневмоамортизатором

Manfrotto 1005BAC-3 (артикул OLE-0617) – это комплект из трёх профессиональных трёхсекционных алюминиевых стоек Manfrotto 1005BAC, созданных по технологии Adapto. Каждая стойка оснащена пневмоамортизатором, который обеспечивает плавное и безопасное опускание секций, защищая оборудование и руки оператора от резких падений.

Комплект идеально подходит для студий, которым требуется несколько надёжных стоек для осветительного оборудования. Максимальная высота каждой стойки – 273 см, минимальная – 118 см, нагрузка – до 10 кг. Широкое основание (диаметр 106 см) гарантирует устойчивость даже при работе с тяжёлыми моноблоками и крупными светоформирующими насадками. Стойки выполнены из алюминия, что обеспечивает лёгкость (вес каждой – 2 кг) и долговечность.

Назначение и применение

  • Установка осветительных приборов: для крепления студийных моноблоков, LED-панелей и постоянных источников света.
  • Студийная работа: три стойки в комплекте – готовое решение для организации освещения.
  • Выездные съёмки: лёгкие алюминиевые стойки удобны для транспортировки.

Ключевые особенности

  • Комплект из 3 стоек: готовое решение для студий, экономящее время и средства.
  • Пневмоамортизатор: плавное и безопасное опускание секций, защита оборудования.
  • Максимальная высота – 273 см: подходит для работы с верхним светом.
  • Нагрузка до 10 кг: выдерживает профессиональное осветительное оборудование.
  • Алюминиевая конструкция – вес 2 кг: лёгкая и прочная, удобна для транспортировки.
  • Широкое основание – 106 см: устойчивость при максимальной нагрузке.
  • Технология Adapto: надёжная и долговечная конструкция.

Технические характеристики (каждой стойки)

  • Тип: трёхсекционная студийная стойка
  • Бренд: Manfrotto
  • Модель: 1005BAC
  • Максимальная высота: 273 см
  • Минимальная высота: 118 см
  • Максимальная нагрузка: 10 кг
  • Диаметр основания: 106 см
  • Длина в сложенном виде: 100 см
  • Материал: алюминий
  • Вес: 2 кг
  • Пневмоамортизатор: есть
  • Цвет: чёрный

Как использовать стойки

  1. Разложение: раздвиньте секции стойки на необходимую высоту – пневмоамортизатор обеспечит плавное движение.
  2. Установка: разместите стойку на ровной поверхности, раздвиньте ноги на полную ширину.
  3. Крепление оборудования: установите осветительный прибор на втулку 5/8".
  4. Регулировка: при необходимости отрегулируйте высоту и положение стойки.
  5. Сложение: после съёмки разберите стойку и поместите в чехол для хранения.

Преимущества комплекта

  • Экономия: покупка комплекта выгоднее, чем приобретение трёх стоек по отдельности.
  • Готовое решение: три стойки – полный набор для организации освещения.
  • Надёжность: стойки Manfrotto известны своим качеством и долговечностью.
  • Универсальность: подходят для работы с различными типами осветительного оборудования.

Совместимость с оборудованием

Уход и хранение

  • Храните стойки в сухом месте, в сложенном состоянии.
  • Периодически очищайте секции от пыли и грязи.
  • Проверяйте затяжку фиксаторов перед каждым использованием.
  • Не превышайте максимальную нагрузку – 10 кг на каждую стойку.

Комплектация

В стандартную поставку входит комплект из трёх стоек Manfrotto 1005BAC.

Чехлы для переноски и аксессуары приобретаются отдельно.

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