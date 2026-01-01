Manfrotto 1005BAC-3 комплект 3-х стоек для оборудования

Manfrotto 1005BAC-3 – комплект из трёх профессиональных стоек с пневмоамортизатором
Manfrotto 1005BAC-3 (артикул OLE-0617) – это комплект из трёх профессиональных трёхсекционных алюминиевых стоек Manfrotto 1005BAC, созданных по технологии Adapto. Каждая стойка оснащена пневмоамортизатором, который обеспечивает плавное и безопасное опускание секций, защищая оборудование и руки оператора от резких падений.
Комплект идеально подходит для студий, которым требуется несколько надёжных стоек для осветительного оборудования. Максимальная высота каждой стойки – 273 см, минимальная – 118 см, нагрузка – до 10 кг. Широкое основание (диаметр 106 см) гарантирует устойчивость даже при работе с тяжёлыми моноблоками и крупными светоформирующими насадками. Стойки выполнены из алюминия, что обеспечивает лёгкость (вес каждой – 2 кг) и долговечность.
Назначение и применение
- Установка осветительных приборов: для крепления студийных моноблоков, LED-панелей и постоянных источников света.
- Студийная работа: три стойки в комплекте – готовое решение для организации освещения.
- Выездные съёмки: лёгкие алюминиевые стойки удобны для транспортировки.
Ключевые особенности
- Комплект из 3 стоек: готовое решение для студий, экономящее время и средства.
- Пневмоамортизатор: плавное и безопасное опускание секций, защита оборудования.
- Максимальная высота – 273 см: подходит для работы с верхним светом.
- Нагрузка до 10 кг: выдерживает профессиональное осветительное оборудование.
- Алюминиевая конструкция – вес 2 кг: лёгкая и прочная, удобна для транспортировки.
- Широкое основание – 106 см: устойчивость при максимальной нагрузке.
- Технология Adapto: надёжная и долговечная конструкция.
Технические характеристики (каждой стойки)
- Тип: трёхсекционная студийная стойка
- Бренд: Manfrotto
- Модель: 1005BAC
- Максимальная высота: 273 см
- Минимальная высота: 118 см
- Максимальная нагрузка: 10 кг
- Диаметр основания: 106 см
- Длина в сложенном виде: 100 см
- Материал: алюминий
- Вес: 2 кг
- Пневмоамортизатор: есть
- Цвет: чёрный
Как использовать стойки
- Разложение: раздвиньте секции стойки на необходимую высоту – пневмоамортизатор обеспечит плавное движение.
- Установка: разместите стойку на ровной поверхности, раздвиньте ноги на полную ширину.
- Крепление оборудования: установите осветительный прибор на втулку 5/8".
- Регулировка: при необходимости отрегулируйте высоту и положение стойки.
- Сложение: после съёмки разберите стойку и поместите в чехол для хранения.
Преимущества комплекта
- Экономия: покупка комплекта выгоднее, чем приобретение трёх стоек по отдельности.
- Готовое решение: три стойки – полный набор для организации освещения.
- Надёжность: стойки Manfrotto известны своим качеством и долговечностью.
- Универсальность: подходят для работы с различными типами осветительного оборудования.
Совместимость с оборудованием
- Осветительные приборы: студийные моноблоки, LED-панели, постоянные источники света.
- Аксессуары: кронштейны, держатели, адаптеры с креплением 5/8".
- Колёса: опционально можно установить колёса для ножек диаметром 22 мм.
Уход и хранение
- Храните стойки в сухом месте, в сложенном состоянии.
- Периодически очищайте секции от пыли и грязи.
- Проверяйте затяжку фиксаторов перед каждым использованием.
- Не превышайте максимальную нагрузку – 10 кг на каждую стойку.