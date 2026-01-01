Godox SA-05 для S30 набор сетчатых масок

Диафрагма Aputure 18-leaf iris для Spotlight Mount.
Диафрагма для осветительных насадок Aputure Spotlight Mount. Управляет размерами и формой светового луча. Вставляется внутрь насадки. Материал - металл
Godox SA-05 набор сетчатых масок для S30.
Комплект из 4 лепестков заслонки для применения с проекционной насадкой Godox SA-P, светодиодного осветителя Godox S30. Применяется для уменьшения интенсивности светового пучка и создания градиентных световых рисунков на фоне или объекте съемки. Посадочный диаметр для масок - 66 мм.
Держатель масок GOBO Godox SA-10 для S30.
Держатель масок GOBO для проекционной насадки Godox SA-P, используется со светодиодными осветителями Godox S30. Изготовлен из металла. Посадочный диаметр для масок - 66 мм.
Kupo 198ac universal stand w/air cushion – студийная профессиональная стойка из алюминия для осветительного оборудования.
Модель оснащена пневмоамортизатором. Максимальная нагрузка – 9 кг. Высота варьирует от 124 до 385 см. Диаметр основания – 110 см, длина в сложенном виде – 107 см. Вес стойки – 2,3 кг.
Godox SA-06– ирисовая диафрагма для фокусируемого осветителя Godox S30 для применения совместно с проекционной насадкой SA-P.
Тактические перчатки для фотографов Fotokvant GLOVES-03 это снаряжение, которое позволяет комфортно работать с использованием фото и видео оборудования при температуре от 0° до -30°C. А благодаря многослойной структуре, обеспечивается защита от ветра и влаги. Размер XL.
Набор фолиевых (гелевых) светофильтров Godox VSA-11C для коррекции цветовой температуры света от различных источников при съемке различных объектов. Размеры фильтра 120х120 мм. В набор включены 16 фильтров различных цветов. Применяются с проекционными насадками Godox VSA-19K, Godox VSA-26K, Godox VSA-36K для совместной работы с осветителями, оснащенными популярным байонетом Bowens.
Светоформирующая насадка Aputure Spotlight Mount 36 градусов.
Световой модификатор с байонетом Bowens и линзой формирующей луч света с углом 36 градусов. Конструкция предусматривает двойной слот, в который можно установить прилагаемый держатель гобо размера B, прилагаемый держатель геля или дополнительную диафрагму для контроля формы и размера светового луча. Рекомендуется сочетать проекционную насадку со светодиодными источниками света мощностью не более 300 Вт.
