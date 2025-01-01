Fotokvant LSP-73MAC перекладина 73 см на стойку для микрофона

Москва: в наличии 4-10 шт Центральный склад: более 10 шт

Штанга на стойку для микрофона, держатель микрофона входит в комплект. Длина штанги 73 см.

Fotokvant LSP-73MAC перекладина 73 см на стойку LS-2100 для микрофона.

