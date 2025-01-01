Dedolight DL1000FEP-NB – двух контактная металлокерамическая галогенная лампа для Dedolight. Мощность 1000Вт, напряжение 230-240В. Цветовая температура – 3200К. Яркость – 26500. Цоколь – G9,5.
Osram 64640 HLX 24V/150W FCS A1/216 G6.35 лампа. По сравнению со стандартными лампами до 10% выше световая отдача. Номинальный световой поток - 6000 лм. Цветовая температура - 3450 K. Мощность - 150 Вт. Цоколь - G6.35. Напряжение 24V.
Стойка с максимальной высотой до 2,1 метра в максимально устойчивом положении. Нагрузкой до 5 кг. Матовой черной небликующей поверхностью и надежными виновыми креплениями. Металлический адаптер на 16 мм или 5/8 дюйма оснащен резьбой 1/4 дюйма.
Является универсальной стойкой-штативом для студийного оборудования, крепления для смартфонов.
Osram 64717 лампа 650W GY9,5 галогенная. Галогенная лампа мощностью 650 Вт, цветовая температура 3200К. Срок службы 150 ч. Цоколь GY9.5.
