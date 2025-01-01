images
Osram 64640 HLX 24V/150W FCS A1/216 G6.35 лампа

Osram 64640 HLX 24V/150W FCS A1/216 G6.35 лампа

Osram
Артикул: MTG-1360

Osram 64640 HLX 24V/150W FCS A1/216 G6.35 лампа. По сравнению со стандартными лампами до 10% выше световая отдача. Номинальный световой поток - 6000 лм. Цветовая температура - 3450 K. Мощность - 150 Вт. Цоколь - G6.35. Напряжение 24V. 



Описание

Osram 64640 HLX 24V/150W FCS A1/216 G6.35 лампа

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

Dedolight DL1000FEP-NB галогенная лампа 1000 Вт 230-240 В
Арт. NVF-8399
Dedolight DL1000FEP-NB галогенная лампа 1000 Вт 230-240 В
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Dedolight DL1000FEP-NB – двух контактная металлокерамическая галогенная лампа для Dedolight. Мощность 1000Вт, напряжение 230-240В. Цветовая температура – 3200К. Яркость – 26500. Цоколь – G9,5.

8 720 ₽
В корзину
-9 %
Fotokvant LS-2102 стойка легкая 210 см нагрузка до 5 кг
Fotokvant LS-2102 стойка легкая 210 см нагрузка до 5 кг
Fotokvant LS-2102 стойка легкая 210 см нагрузка до 5 кг
Арт. MTG-2328
Fotokvant LS-2102 стойка легкая 210 см нагрузка до 5 кг
Наличие
Москва: более 10 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 7 дн, 7 ч

Стойка с максимальной высотой до 2,1 метра в максимально устойчивом положении. Нагрузкой до 5 кг. Матовой черной небликующей поверхностью и надежными виновыми креплениями. Металлический адаптер на 16 мм или 5/8 дюйма оснащен резьбой 1/4 дюйма.
Является универсальной стойкой-штативом для студийного оборудования, крепления для смартфонов.

-9.18 %980 ₽
890 ₽
В корзину
Osram 64717 лампа 650W GY9,5 галогенная
Арт. MTG-2890
Osram 64717 лампа 650W GY9,5 галогенная
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт

Osram 64717 лампа 650W GY9,5 галогенная. Галогенная лампа мощностью 650 Вт, цветовая температура 3200К. Срок службы 150 ч. Цоколь GY9.5. 

3 740 ₽
В корзину

Видео

Держатель Magic Arm для установки фото- и видеокамеры
Держатель Magic Arm для установки фото- и видеокамеры
Мацей Дакович
Мацей Дакович
Квадратные светофильтры для объективов. Обзор
Квадратные светофильтры для объективов. Обзор
Дуглас Киркланд
Дуглас Киркланд
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера