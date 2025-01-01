Osram 64640 HLX 24V/150W FCS A1/216 G6.35 лампа

Арт. MTG-2328

до конца распродажи 7 дн, 7 ч

Стойка с максимальной высотой до 2,1 метра в максимально устойчивом положении. Нагрузкой до 5 кг. Матовой черной небликующей поверхностью и надежными виновыми креплениями. Металлический адаптер на 16 мм или 5/8 дюйма оснащен резьбой 1/4 дюйма.

Является универсальной стойкой-штативом для студийного оборудования, крепления для смартфонов.