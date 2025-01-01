images
images
images
Grifon SB-5070AC быстрораскладной софтбокс с цоколем Е27
Grifon SB-5070AC быстрораскладной софтбокс с цоколем Е27
Grifon SB-5070AC быстрораскладной софтбокс с цоколем Е27

Grifon SB-5070AC быстрораскладной софтбокс с цоколем Е27

Grifon
Артикул: NVF-6385

Grifon SB-5070AC – быстрораскладной прямоугольный софтбокс с цоколем Е27 под лампу.

Предназначен для работы в небольших или домашних фотостудиях. Быстрая сборка позволяет брать софтбокс с собой на выездную съемки и с успехом использовать в репортаже, на торжественных мероприятиях. Вес - 0,4 кг.

Описание

Grifon SB-5070AC быстрораскладной софтбокс с цоколем Е27

Комплектация

  • Спицы – 4 шт.
  • Внешний отражающий кожух – 1 шт.
  • Внешний белый рассеиватель – 1 шт.
  • Чехол – 1 шт.

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

-15 %
Falcon Eyes SP-BG5 мешок для песка противовеса
Falcon Eyes SP-BG5 мешок для песка противовеса
Арт. VBR-207
Falcon Eyes SP-BG5 мешок для песка противовеса
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 7 дн

Falcon Eyes SP-BG5 – мешок для песка с двумя заполняемыми частями, которые закрываются на липучки.

При заполнении песком предназначен для использования в качестве противовеса. Используется в кране для установки осветительных приборов LSB-3.

-15 %890 ₽
750 ₽
В корзину
FST RD-021GS отражатель 2 в 1 золото/серебро 60 см
Арт. NVF-5798
FST RD-021GS отражатель 2 в 1 золото/серебро 60 см
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

FST RD-021 GS – складной двухцветный отражатель на пружине. Одна поверхность золотая, другая серебро. После использования легко складывается и укладывается в специальный защитный чехол для хранения и транспортировки. Размер 60 см.

650 ₽
В корзину
Chris James 026 Bright Red фолиевый фильтр ярко-красный
Арт. FTR-515
Chris James 026 Bright Red фолиевый фильтр ярко-красный
Наличие
Москва: в наличии 4-10 шт

Фолиевый фильтр Bright Red 026 известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Пропускная способность фильтра 8,6%, поглощение 1,07%. Цена указана за один погонный метр.

2 870 ₽
В корзину
Chris James 090 Dark Yellow Green фолиевый фильтр темный желто-зеленый
Арт. FTR-526
Chris James 090 Dark Yellow Green фолиевый фильтр темный желто-зеленый
Наличие
Москва: в наличии 4-10 шт

Фолиевый фильтр Dark Yellow Green 090 известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Пропускная способность фильтра 10,9%, поглощение 0,96%. Цена указана за один погонный метр.

2 870 ₽
В корзину
Chris James 118 Light Blue фолиевый фильтр светло-голубой
Арт. FTR-539
Chris James 118 Light Blue фолиевый фильтр светло-голубой
Наличие
Москва: в наличии 4-10 шт

Фолиевый фильтр Light Blue 118 известного английского производителя Chris James Lighting Filters.  Пропускная способность фильтра 22,2%, поглощение 0,65. Цена указана за один погонный метр.

2 870 ₽
В корзину
Fotokvant RAC-BR KIT комплект держателей для одного фона
Fotokvant RAC-BR KIT комплект держателей для одного фона
Fotokvant RAC-BR KIT комплект держателей для одного фона
Арт. NVF-3162
Fotokvant RAC-BR KIT комплект держателей для одного фона
Наличие
Санкт-Петербург: в наличии 1-3 шт

Fotokvant RAC-BR KIT – комплект зажимов под рулоны бумажных фонов, или фонов, которые намотаны на картонную трубу.

Могут быть установлены на кронштейн для крепления фона на стену или потолок. Комплект рассчитан на крепление одного фона на стену или потолок. Длина крюка - 13 см.

2 810 ₽
В корзину

Видео

Портретные тарелки Hensel, Elinchrom, Profoto и Fotokvant. Сравнительный тест
Портретные тарелки Hensel, Elinchrom, Profoto и Fotokvant. Сравнительный тест
Интервью с известным фотографом Мартином Шоллером
Интервью с известным фотографом Мартином Шоллером
Обзор гибких LED светильников WellMaking
Обзор гибких LED светильников WellMaking
Комплекты оборудования Falcon Eyes KeyLight для съемки дома. Обзор
Комплекты оборудования Falcon Eyes KeyLight для съемки дома. Обзор
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера