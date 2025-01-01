Grifon SB-5070AC быстрораскладной софтбокс с цоколем Е27

Арт. NVF-3162

Fotokvant RAC-BR KIT – комплект зажимов под рулоны бумажных фонов, или фонов, которые намотаны на картонную трубу.

Могут быть установлены на кронштейн для крепления фона на стену или потолок. Комплект рассчитан на крепление одного фона на стену или потолок. Длина крюка - 13 см.