Grifon SB-5070AC быстрораскладной софтбокс с цоколем Е27

Falcon Eyes SP-BG5 – мешок для песка с двумя заполняемыми частями, которые закрываются на липучки.
При заполнении песком предназначен для использования в качестве противовеса. Используется в кране для установки осветительных приборов LSB-3.
Grifon SB-5070AC – быстрораскладной прямоугольный софтбокс с цоколем Е27 под лампу.
Предназначен для работы в небольших или домашних фотостудиях. Быстрая сборка позволяет брать софтбокс с собой на выездную съемки и с успехом использовать в репортаже, на торжественных мероприятиях. Вес - 0,4 кг.
FST RD-021 GS – складной двухцветный отражатель на пружине. Одна поверхность золотая, другая серебро. После использования легко складывается и укладывается в специальный защитный чехол для хранения и транспортировки. Размер 60 см.
Фолиевый фильтр Bright Red 026 известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Пропускная способность фильтра 8,6%, поглощение 1,07%. Цена указана за один погонный метр.
Фолиевый фильтр Dark Yellow Green 090 известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Пропускная способность фильтра 10,9%, поглощение 0,96%. Цена указана за один погонный метр.
Фолиевый фильтр Light Blue 118 известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Пропускная способность фильтра 22,2%, поглощение 0,65. Цена указана за один погонный метр.
Fotokvant RAC-BR KIT – комплект зажимов под рулоны бумажных фонов, или фонов, которые намотаны на картонную трубу.
Могут быть установлены на кронштейн для крепления фона на стену или потолок. Комплект рассчитан на крепление одного фона на стену или потолок. Длина крюка - 13 см.
