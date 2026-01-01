Falcon Eyes ST-804BM стойка-тренога для фото/видеостудии

Описание

Три телескопические секции стойки диаметром 16, 19 и 22 мм изготавливаются из алюминия, соединяются и фиксируются винтовыми зажимами-хомутами. Ножки также изготовлены из алюминиевой трубы диаметром 16 мм. Благодаря такой конструкции стойка при максимальной высоте 200 см выдерживает вертикальную нагрузку до 2 кг.

Стойка легко собирается и разбирается - винтовые зажимы с пластиковыми ручками помогут быстро привести стойку в рабочее положение, и при необходимости быстро сложить.

Шаровая головка из металла с резьбой 1/4”, устанавливаемая на несъемном шпиготе, позволит камере вращаться вокруг своей оси на 360°, наклоняться вперед в пределах 90° и откидываться назад в пределах 30°.

Характеристики: