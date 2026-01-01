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Falcon Eyes ST-804BM стойка-тренога для фото/видеостудии
Falcon Eyes ST-804BM стойка-тренога для фото/видеостудии

Falcon Eyes ST-804BM стойка-тренога для фото/видеостудии

Falcon Eyes
Артикул: MTG-2951

Falcon Eyes ST-804BM стойка-тренога для фото/видеостудии. Легкая (всего 0,75 кг) и компактная стойка с головкой для размещения цифровых камер с резьбой 1/4” на шпиготе 5/8”. Длина стойки в сложенном виде 68 см - подойдет для использования в офисных условиях или на выезде, при хранении и транспортировке не займет много места. 

Описание

Три телескопические секции стойки диаметром 16, 19 и 22 мм изготавливаются из алюминия, соединяются и фиксируются винтовыми зажимами-хомутами. Ножки также изготовлены из алюминиевой трубы диаметром 16 мм. Благодаря такой конструкции стойка при максимальной высоте 200 см выдерживает вертикальную нагрузку до 2 кг.

Стойка легко собирается и разбирается - винтовые зажимы с пластиковыми ручками помогут быстро привести стойку в рабочее положение, и при необходимости быстро сложить.

Шаровая головка из металла с резьбой 1/4”, устанавливаемая на несъемном шпиготе, позволит камере вращаться вокруг своей оси на 360°, наклоняться вперед в пределах 90° и откидываться назад в пределах 30°.

Характеристики:

  • Максимальная нагрузка 2 кг
  • Максимальная высота 200 см
  • Минимальная высота 85 см
  • Длина в сложенном виде 68 см
  • Количество секций 3
  • Диаметр телескопических секций 16/19/22 мм
  • Диаметр ног 16 мм
  • Крепежный адаптер 5/8” с винтом 1/4"
  • Амортизация нет
  • Материал стойки-треноги алюминиевый сплав
  • Вес 0,75 кг

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