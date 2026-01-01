Falcon Eyes ST-804BM стойка-тренога для фото/видеостудии

Три телескопические секции стойки диаметром 16, 19 и 22 мм изготавливаются из алюминия, соединяются и фиксируются винтовыми зажимами-хомутами. Ножки также изготовлены из алюминиевой трубы диаметром 16 мм. Благодаря такой конструкции стойка при максимальной высоте 200 см выдерживает вертикальную нагрузку до 2 кг.
Стойка легко собирается и разбирается - винтовые зажимы с пластиковыми ручками помогут быстро привести стойку в рабочее положение, и при необходимости быстро сложить.
Шаровая головка из металла с резьбой 1/4”, устанавливаемая на несъемном шпиготе, позволит камере вращаться вокруг своей оси на 360°, наклоняться вперед в пределах 90° и откидываться назад в пределах 30°.
Характеристики:
- Максимальная нагрузка 2 кг
- Максимальная высота 200 см
- Минимальная высота 85 см
- Длина в сложенном виде 68 см
- Количество секций 3
- Диаметр телескопических секций 16/19/22 мм
- Диаметр ног 16 мм
- Крепежный адаптер 5/8” с винтом 1/4"
- Амортизация нет
- Материал стойки-треноги алюминиевый сплав
- Вес 0,75 кг