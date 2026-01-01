images
images
-10 %
Godox AD-S17 рефлектор широкоугольный для фотовспышек AD200, AD360
Godox AD-S17 рефлектор широкоугольный для фотовспышек AD200, AD360

Godox AD-S17 рефлектор широкоугольный для фотовспышек AD200, AD360

Godox
Артикул: NVF-9591

Godox рефлектор рассеивающий широкоугольный - для фотовспышек AD200, AD360 AD-S17. Полупрозрачная, куполообразная насадка позволяет смягчить прямой свет от вспышки. Угол рассеивания составляет 180 градусов. Изготовлен из белого матового пластика. Диаметр - 12 см. Вес - 90 г.

Описание

Широкоугольный рефлектор Godox AD-S17 для вспышек AD200, AD360

Godox AD-S17 — это компактная полупрозрачная куполообразная насадка, предназначенная для смягчения и рассеивания света от портативных вспышек Godox AD200 и AD360. Она позволяет превратить узкий пучок света в широкий, равномерный поток с углом рассеивания до 180 градусов, что идеально для создания мягкого заполняющего света в студии или на выезде.

Основные характеристики

  • Тип: Широкоугольный рефлектор-рассеиватель.
  • Совместимость: Godox AD200, AD360, Godox AD360II-C
  • Угол рассеивания: 180°.
  • Материал: Белый матовый пластик.
  • Диаметр: 12 см.
  • Вес: 90 г.

Для чего используется

Этот рефлектор является полезным аксессуаром для фотографов, работающих с мобильными вспышками Godox. Он позволяет:

  • Смягчить свет: Полупрозрачный пластик рассеивает световой поток, делая тени менее жесткими.
  • Увеличить угол освещения: Превращает точечный свет в широкий заливающий луч, подходящий для съемки интерьеров, групп людей или больших предметов.
  • Работать с естественным светом: Использовать вспышку как источник мягкого заполняющего света в паре с дневным освещением.

Особенности конструкции

Насадка имеет легкий и компактный дизайн, что делает ее удобной для переноски. Она легко и надежно крепится на головку вспышки и не требует дополнительных инструментов для установки.

Комплектация

  • Рефлектор Godox AD-S17 — 1 шт.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

-10 %
Falcon Eyes L-2900ST стойка для освещения 2,5 м с пружинным амортизатором
Falcon Eyes L-2900ST стойка для освещения 2,5 м с пружинным амортизатором
Falcon Eyes L-2900ST стойка для освещения 2,5 м с пружинным амортизатором
Арт. VBR-505
Falcon Eyes L-2900ST стойка для освещения 2,5 м с пружинным амортизатором
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 7 дн, 5 ч

Falcon Eyes L-2900ST – прочная стальная стойка с пружинной амортизацией и металлическими зажимами. Используется для установки осветительных приборов со стандартным креплением диаметром 5/8". Высота от 113 до 250 см, крепежный адаптер с резьбой 1/4". Вес – 2,5 кг. Максимальная нагрузка – 7 кг.

-10 %2 170 ₽
1 950 ₽
В корзину
-10 %
Fotokvant FLH-20 адаптер-переходник 1/4 дюйма для горячего башмака
Fotokvant FLH-20 адаптер-переходник 1/4 дюйма для горячего башмака
Fotokvant FLH-20 адаптер-переходник 1/4 дюйма для горячего башмака
Арт. NVF-3011
Fotokvant FLH-20 адаптер-переходник 1/4 дюйма для горячего башмака
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 7 дн, 9 ч

Fotokvant FLH-20 – металлический адаптер-переходник с двумя блокировочными кольцами. Предназначен для установки различного оборудования (например, вспышек или накамерного света) и аксессуаров на горячий башмак фотокамеры. Крепление 1/4". Высота, см – 2,6. Для крепления к фотокамерам Sony/Minolta потребуется приобрести дополнительный переходник.

-10 %390 ₽
350 ₽
В корзину
-5 %
Fotokvant RFLH-07 переходник для фотовспышки холодный башмак на резьбу 1/4 дюйма металлический
Fotokvant RFLH-07 переходник для фотовспышки холодный башмак на резьбу 1/4 дюйма металлический
Fotokvant RFLH-07 переходник для фотовспышки холодный башмак на резьбу 1/4 дюйма металлический
Арт. NVF-1842
Fotokvant RFLH-07 переходник для фотовспышки холодный башмак на резьбу 1/4 дюйма металлический
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 5 дн, 4 ч

Fotokvant RFLH-07 – металлический адаптер для крепления вспышки на винт 1/4". Оснащен удобным винтом-зажимом. Предназначен для крепления вспышки, накамерных микрофонов и прочего на штативы, стойки, риг-системыэ

-5 %160 ₽
150 ₽
В корзину

Видео

Что такое боке в фотографии
Что такое боке в фотографии
LED-панели Fotokvant. Большой профессиональный обзор осветителей
LED-панели Fotokvant. Большой профессиональный обзор осветителей
Movie Yeah MY Skater-Dolly - Обзор
Movie Yeah MY Skater-Dolly - Обзор
Видеоурок &quot;5 советов как сделать еду на фотографиях эффектной&quot;
Видеоурок "5 советов как сделать еду на фотографиях эффектной"
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.