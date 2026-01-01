Godox AD-S17 рефлектор широкоугольный для фотовспышек AD200, AD360

Описание

Широкоугольный рефлектор Godox AD-S17 для вспышек AD200, AD360

Godox AD-S17 — это компактная полупрозрачная куполообразная насадка, предназначенная для смягчения и рассеивания света от портативных вспышек Godox AD200 и AD360. Она позволяет превратить узкий пучок света в широкий, равномерный поток с углом рассеивания до 180 градусов, что идеально для создания мягкого заполняющего света в студии или на выезде.

Основные характеристики

Тип: Широкоугольный рефлектор-рассеиватель.

Широкоугольный рефлектор-рассеиватель. Совместимость: Godox AD200, AD360, Godox AD360II-C

Godox AD200, AD360, Godox AD360II-C Угол рассеивания: 180°.

180°. Материал: Белый матовый пластик.

Белый матовый пластик. Диаметр: 12 см.

12 см. Вес: 90 г.

Для чего используется

Этот рефлектор является полезным аксессуаром для фотографов, работающих с мобильными вспышками Godox. Он позволяет:

Смягчить свет: Полупрозрачный пластик рассеивает световой поток, делая тени менее жесткими.

Полупрозрачный пластик рассеивает световой поток, делая тени менее жесткими. Увеличить угол освещения: Превращает точечный свет в широкий заливающий луч, подходящий для съемки интерьеров, групп людей или больших предметов.

Превращает точечный свет в широкий заливающий луч, подходящий для съемки интерьеров, групп людей или больших предметов. Работать с естественным светом: Использовать вспышку как источник мягкого заполняющего света в паре с дневным освещением.

Особенности конструкции

Насадка имеет легкий и компактный дизайн, что делает ее удобной для переноски. Она легко и надежно крепится на головку вспышки и не требует дополнительных инструментов для установки.