Godox AD-S17 рефлектор широкоугольный для фотовспышек AD200, AD360

Широкоугольный рефлектор Godox AD-S17 для вспышек AD200, AD360
Godox AD-S17 — это компактная полупрозрачная куполообразная насадка, предназначенная для смягчения и рассеивания света от портативных вспышек Godox AD200 и AD360. Она позволяет превратить узкий пучок света в широкий, равномерный поток с углом рассеивания до 180 градусов, что идеально для создания мягкого заполняющего света в студии или на выезде.
Основные характеристики
- Тип: Широкоугольный рефлектор-рассеиватель.
- Совместимость: Godox AD200, AD360, Godox AD360II-C
- Угол рассеивания: 180°.
- Материал: Белый матовый пластик.
- Диаметр: 12 см.
- Вес: 90 г.
Для чего используется
Этот рефлектор является полезным аксессуаром для фотографов, работающих с мобильными вспышками Godox. Он позволяет:
- Смягчить свет: Полупрозрачный пластик рассеивает световой поток, делая тени менее жесткими.
- Увеличить угол освещения: Превращает точечный свет в широкий заливающий луч, подходящий для съемки интерьеров, групп людей или больших предметов.
- Работать с естественным светом: Использовать вспышку как источник мягкого заполняющего света в паре с дневным освещением.
Особенности конструкции
Насадка имеет легкий и компактный дизайн, что делает ее удобной для переноски. Она легко и надежно крепится на головку вспышки и не требует дополнительных инструментов для установки.