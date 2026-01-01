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Falcon Eyes ST-804B стойка-тренога для фото- видеостудии
Falcon Eyes ST-804B стойка-тренога для фото- видеостудии
Falcon Eyes ST-804B стойка-тренога для фото- видеостудии
Falcon Eyes ST-804B стойка-тренога для фото- видеостудии
Falcon Eyes ST-804B стойка-тренога для фото- видеостудии

Falcon Eyes ST-804B стойка-тренога для фото- видеостудии

Falcon Eyes
Артикул: DAN-4745

Стойка-тренога Falcon Eyes ST-804B для фото-, видеостудии.

Трехсекционная стойка-тренога для установки цифровых камер, максимальная высота 200 см, в сложенном состоянии - 68 см. Минимальная рабочая высота - 78,5 см. Имеет адаптер-шпигот 5/8" с винтом 1/4", шаровую голову. Максимальная нагрузка до 2 кг. Стойка изготовлена из алюминия. Вес - 800 г.

Описание

Секции стойки диаметрами 22, 19 и 16 мм. Фиксируются винтовыми зажимами из прочного ABS-пластика. Диаметр ножек - 16 мм. Стойка легко собирается и разбирается.

Данная модель стойки комплектуется пластиковой шаровой головой. Она может вращаться на 360 градусов и наклоняется вперед на 90 градусов, откидываться назад в пределах 30 градусов

Характеристики:

  • максимальная нагрузка - 2 кг
  • количество секций - 3
  • максимальная рабочая высота - 200 см
  • минимальная высота - 78,5 см
  • длина в сложенном виде - 68 см
  • диаметр ножек - 16 мм
  • диаметр секций - 22, 19, 16 мм
  • шпигот - 5/8", резьбы 1/4"
  • материал зажимов - ABS-пластик
  • вес - 0,8 кг

Комплектация

  • Стойка-тренога Falcon Eyes ST-804B - 1 шт.
  • Головка шаровая - 1 шт.
  • Руководство по эксплуатации.

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