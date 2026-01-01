Falcon Eyes ST-804B стойка-тренога для фото- видеостудии

Секции стойки диаметрами 22, 19 и 16 мм. Фиксируются винтовыми зажимами из прочного ABS-пластика. Диаметр ножек - 16 мм. Стойка легко собирается и разбирается.
Данная модель стойки комплектуется пластиковой шаровой головой. Она может вращаться на 360 градусов и наклоняется вперед на 90 градусов, откидываться назад в пределах 30 градусов.
Характеристики:
- максимальная нагрузка - 2 кг
- количество секций - 3
- максимальная рабочая высота - 200 см
- минимальная высота - 78,5 см
- длина в сложенном виде - 68 см
- диаметр ножек - 16 мм
- диаметр секций - 22, 19, 16 мм
- шпигот - 5/8", резьбы 1/4"
- материал зажимов - ABS-пластик
- вес - 0,8 кг