Manfrotto 432-3,7B автопол 370 см

Manfrotto 062-2 – алюминиевый отвес для бумажного фона. Предназначен для предотвращения нежелательного скручивания. Максимальная длина – 275 см, минимальная длина – 137 см.
Москва
Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Manfrotto 432-3,7B – автопол, предназначен для установки студийного оборудования между полом и потолком или стенами. Подпружиненный наконечник в сочетании с резиновыми чашками сверху и снизу обеспечивает безопасность. Система оснащена системой фиксации с 2 уровнями противодавления. Высота варьируется от 210 до 370 см. Диаметр труб 45 и 40 мм.
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Manfrotto 062-2 – алюминиевый отвес для бумажного фона. Предназначен для предотвращения нежелательного скручивания. Максимальная длина – 275 см, минимальная длина – 137 см.
Страховочный тросик Kupo SW-04, длина - 75 см. Тросик изготовлен из оцинкованной стальной проволоки и соответствуют стандартам DIN3055 и DIN3060. Является страховочным средством в дополнение к основному креплению. Применяется при монтаже оборудования на подвесные системы. Тросик имеет ПВХ-покрытие. Диаметр - 3,2 мм, 7х19 (жил), максимальная нагрузка - 10 кг.
Savage (1-86) WIDETONE SUPER WHITE CAR SIZE - фон бумажный 2,18x11 м белоснежный.
Бумажные фоны Savage имеют гладкую ровную поверхность, что позволяет свету правильно распределяться по плоскости. С помощью бумажных фонов фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка, а богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии.
Размер фона - 2,18x11 м. Цвет - белый.
Falcon Eyes CB-BS300 – телескопическая алюминиевая перекладина, максимальная длина 3 м.
Используется при монтаже конструкций для студийного оборудования: для установки осветительных приборов, монтажа систем крепления вспомогательного оборудования и т.д. На торцах расположены втулки для крепления 5/8". Вес - 1,1 кг.
Manfrotto 1314B SET STANDS and SUPPORT and BAG and SPRING – универсальный комплект держатель фона. Включает в себя две стойки Manfrotto 1052BAC, телескопическую перекладину Manfrotto 272B, две клипсы Manfrotto 275, сумка.
Фон бумажный Savage (27-86) Thunder Gray 2,18х11,0 метров. известного американского бренда Savage имеет гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна. Плотность фона – 160 г/м2. Поставляется в рулоне на картонной трубе. Фон упакован в коробку. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийные бумажные фотофоны Savage легендой качества на российском рынке.
Falcon Eyes CL-22 – универсальный зажим для крепления на плоские и цилиндрические поверхности студийного оборудования.
Обеспечивает необходимую прочность закрепления. Зажим также может быть использован для фиксации системы крепления фонов B-3W или B-4W на трубы или автополы. Вес - 0,6 кг.
Kupo KCP662B MINI SUPER VISER CLAMP W/BABY STUD - металический держатель-зажим со штифтом Вaby pin.
Зажим мини изготовлен из литого алюминия. Может крепится на трубы или планки размером до 51 мм. Сверху устройство имеет стандартный штифт Вaby pin, а губки зажима имеют шестигранное приемное отверстие совместимое с полным модельным рядом аксессуаров Convi Clamp.