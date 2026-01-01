Manfrotto 432-3,7B автопол 370 см

Артикул: OLE-0581

Manfrotto 432-3,7B – автопол, предназначен для установки студийного оборудования между полом и потолком или стенами. Подпружиненный наконечник в сочетании с резиновыми чашками сверху и снизу обеспечивает безопасность. Система оснащена системой фиксации с 2 уровнями противодавления. Высота варьируется от 210 до 370 см. Диаметр труб 45 и 40 мм.