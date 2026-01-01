Kupo KCP662B MINI SUPER VISER CLAMP W/BABY STUD держатель-зажим

Характеристики:
- Длина 19,9 см
- Диапазон захвата до 5,3 см
- Крепление - стандартный студийный палец 5/8" с внутренней резьбой 1/4"-20, внешняя резьба 3/8"-16 и гайка
- Материал - сталь, алюминий
- Цвет - черный
- Вес - 351 г
Москва
Малая Семеновская 3с6
Kupo KCP662B MINI SUPER VISER CLAMP W/BABY STUD - металический держатель-зажим со штифтом Вaby pin.
Зажим мини изготовлен из литого алюминия. Может крепится на трубы или планки размером до 51 мм. Сверху устройство имеет стандартный штифт Вaby pin, а губки зажима имеют шестигранное приемное отверстие совместимое с полным модельным рядом аксессуаров Convi Clamp.
Характеристики:
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