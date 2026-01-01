images
Kupo KCP662B MINI SUPER VISER CLAMP W/BABY STUD держатель-зажим

Kupo KCP662B MINI SUPER VISER CLAMP W/BABY STUD держатель-зажим

Kupo
Артикул: NVF-9483

Kupo KCP662B MINI SUPER VISER CLAMP W/BABY STUD - металический держатель-зажим со штифтом Вaby pin.

Зажим мини изготовлен из литого алюминия. Может крепится на трубы или планки размером до 51 мм. Сверху устройство имеет стандартный штифт Вaby pin, а губки зажима имеют шестигранное приемное отверстие совместимое с полным модельным рядом аксессуаров Convi Clamp.

Описание

Характеристики:

  • Длина 19,9 см
  • Диапазон захвата до 5,3 см
  • Крепление - стандартный студийный палец 5/8" с внутренней резьбой 1/4"-20, внешняя резьба 3/8"-16 и гайка
  • Материал - сталь, алюминий
  • Цвет - черный
  • Вес - 351 г

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

-10 %
Falcon Eyes CL-35H струбцина с крюком для противовеса
Арт. VBR-123
Falcon Eyes CL-35H струбцина с крюком для противовеса
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 7 дн, 3 ч

Falcon Eyes CL-35H - струбцина с крюком для противовеса .

Зажим-крюк в первую очередь предназначен для установки груза на штангу журавля. Вес - 350 грамм.

-10 %440 ₽
390 ₽
В корзину
Kupo CT30M 30&quot; Century Stand W/Turtle Base with Quick-Released стандартная стойка-черепаха
Арт. OLE-1447
Kupo CT30M 30" Century Stand W/Turtle Base with Quick-Released стандартная стойка-черепаха
Наличие
в наличии 1-3 шт

KUPO 30" Century Stand W/Turtle Base with Quick-Released – стандартная студийная стойка. Предназначена для установки различного оборудования: студийных осветительных приборов, флагов, фильтров и т.д. Максимальная нагрузка, кг – 10. Высота варьируется от 110 до 226 см. Диаметр основания, см – 100. Вес, кг – 7,3.

19 510 ₽
В корзину
Kupo KCP200B 2-1/2 GRIP HEAD-BLACK крепежная головка 2-1/2 дюйма
Арт. NVF-5557
Kupo KCP200B 2-1/2 GRIP HEAD-BLACK крепежная головка 2-1/2 дюйма
Наличие
более 10 шт

Kupo KCP200B 2-1/2 GRIP HEAD-BLACK – зажим для установки на стойку оборудования (втулочный адаптер 16 мм).

Черного цвета. Предназначен для использования со стойками серии Century. Вес - 0,85 кг.

3 560 ₽
В корзину
Savage (27-86) Thunder Gray фон бумажный 2,18x11 м темно-серый
Savage (27-86) Thunder Gray фон бумажный 2,18x11 м темно-серый
Savage (27-86) Thunder Gray фон бумажный 2,18x11 м темно-серый
Арт. DAN-8018
Savage (27-86) Thunder Gray фон бумажный 2,18x11 м темно-серый
Наличие
в наличии 1-3 шт

Фон бумажный Savage (27-86) Thunder Gray 2,18х11,0 метров. известного американского бренда Savage имеет гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна. Плотность фона – 160 г/м2. Поставляется в рулоне на картонной трубе. Фон упакован в коробку. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийные бумажные фотофоны Savage легендой качества на российском рынке.

8 190 ₽
В корзину
VaKo Roll Holder-7 держатель рулонных фонов
VaKo Roll Holder-7 держатель рулонных фонов
VaKo Roll Holder-7 держатель рулонных фонов
Арт. DAN-7920
VaKo Roll Holder-7 держатель рулонных фонов
Наличие
в наличии 1-3 шт

Держатель VaKo Roll Holder-7 для хранения рулонных фонов.

Держатель-подставка для семи рулонных фонов. Состоит из двух металлических планок каждая из которых крепится к стене на произвольной высоте, удобной для использования. На верхней планке имеются откидные ограничители (флажки) для предотвращения выпадения рулонов из держателя. На нижней планке имеются выступы, удерживающие рулон в своей ячейке. Ширина ячейки - 100 мм. Размер планки - 980х137 мм. Вес - 3,4 кг.

8 190 ₽
В корзину
Kupo (042) Kupo Baby stand extension телескопическая колонна
Kupo (042) Kupo Baby stand extension телескопическая колонна
Арт. NVF-2758
Kupo (042) Kupo Baby stand extension телескопическая колонна
Наличие
в наличии 4-10 шт

Kupo (042) Kupo Baby stand extension – регулируемая телескопическая колонна для осветительного оборудования. Модель выполнена из алюминия, выдерживает повышенные нагрузки эксплуатации. Используется с соединителями, зажимами, стойками и т.д. Удлинительная штанга относится к маленьким, имеет в конструкции 3 колена, разделена на 4 секции. Размер может варьироваться 42 до 127 см. Вес – 0,4 кг.

4 350 ₽
В корзину
Manfrotto 396AB-2 двойной шарнирный кронштейн
Арт. OLE-0575
Manfrotto 396AB-2 двойной шарнирный кронштейн
Наличие
в наличии 1-3 шт

Manfrotto 396AB-2 – прочный, легкий и надежный двойной шарнирный кронштейн. Обеспечивает вращение на 360 градусов. Максимальная нагрузка – 5 кг, максимальная длина 625 мм.

24 090 ₽
В корзину
Manfrotto 432-3,7B автопол 370 см
Арт. OLE-0581
Manfrotto 432-3,7B автопол 370 см
Наличие
в наличии 1-3 шт

Manfrotto 432-3,7B – автопол, предназначен для установки студийного оборудования между полом и потолком или стенами. Подпружиненный наконечник в сочетании с резиновыми чашками сверху и снизу обеспечивает безопасность. Система оснащена системой фиксации с 2 уровнями противодавления. Высота варьируется от 210 до 370 см. Диаметр труб 45 и 40 мм. 

36 490 ₽
В корзину

Видео

Cullmann ULTRALIGHT sports DayPack 300
Cullmann ULTRALIGHT sports DayPack 300
Фотосъемка жениха для свадебных портретов
Фотосъемка жениха для свадебных портретов
Уильям Кляйн - один из лучших уличных и фэшн-фотографов ХХ века
Уильям Кляйн - один из лучших уличных и фэшн-фотографов ХХ века
Herb Ritts - талантливый фэшн-фотограф и режиссер видеоклипов
Herb Ritts - талантливый фэшн-фотограф и режиссер видеоклипов
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.