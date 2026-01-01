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Manfrotto 1314B SET STANDS and SUPPORT and BAG and SPRING комплект для установки фона

Manfrotto 1314B SET STANDS and SUPPORT and BAG and SPRING комплект для установки фона

Manfrotto
Артикул: NVF-2690

Manfrotto 1314B SET STANDS and SUPPORT and BAG and SPRING – универсальный комплект держатель фона. Включает в себя две стойки Manfrotto 1052BAC, телескопическую перекладину Manfrotto 272B, две клипсы Manfrotto 275, сумка.

Описание

Характеристики:

  • максимальная высота, см – 237
  • минимальная высота, см – 101
  • ширина, см – 112–298
  • вес, кг – 4,2
  • материал изготовления – алюминий
  • максимальная нагрузка, кг – 10

 

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