Manfrotto 1314B SET STANDS and SUPPORT and BAG and SPRING комплект для установки фона

Характеристики:
- максимальная высота, см – 237
- минимальная высота, см – 101
- ширина, см – 112–298
- вес, кг – 4,2
- материал изготовления – алюминий
- максимальная нагрузка, кг – 10
Москва
Малая Семеновская 3с6
Manfrotto 1314B SET STANDS and SUPPORT and BAG and SPRING – универсальный комплект держатель фона. Включает в себя две стойки Manfrotto 1052BAC, телескопическую перекладину Manfrotto 272B, две клипсы Manfrotto 275, сумка.
Характеристики:
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