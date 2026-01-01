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Savage (27-86) Thunder Gray фон бумажный 2,18x11 м темно-серый
Savage (27-86) Thunder Gray фон бумажный 2,18x11 м темно-серый
Savage (27-86) Thunder Gray фон бумажный 2,18x11 м темно-серый

Savage (27-86) Thunder Gray фон бумажный 2,18x11 м темно-серый

Savage
Артикул: DAN-8018

Фон бумажный Savage (27-86) Thunder Gray 2,18х11,0 метров. известного американского бренда Savage имеет гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна. Плотность фона – 160 г/м2. Поставляется в рулоне на картонной трубе. Фон упакован в коробку. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийные бумажные фотофоны Savage легендой качества на российском рынке.

Описание

Высокая плотность бумаги позволяет использовать фоны Savage дольше, чем фоны брендов по более экономным ценам.

Для качественной работы с бумажными фонами вам понадобится нож для безопасной разрезки бумажных фонов, обоев, виниловой пленки и т.д. Fotokvant BGK-01. Нож изготавливается из пластика и имеет сменное лезвие. С его помощью вы сможете быстро и главное ровно, без рваных краев, отрезать использованную часть фона.

Для удобства использования бумажного фона, чтобы бумага не разматывалась и меньше портилась в процессе эксплуатации, - рекомендуем использовать прищепки для крепления фонов: пластиковые Fotokvant CL-P100 или металлические Fotokvant CL-C35.

Обратите внимание! Цвета на экране могут отличаться от реальных цветов из-за специфических настроек вашего монитора.

Производство - США.

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Видео

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Как использовать бумажные рулонные фоны в студии
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Лайфхаки для работы со студийными бумажными фонами
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