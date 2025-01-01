images
Manfrotto 062-2 отвес для бумажного фона

Manfrotto 062-2 отвес для бумажного фона

Manfrotto
Артикул: OLE-0719

Manfrotto 062-2 – алюминиевый отвес для бумажного фона. Предназначен для предотвращения нежелательного скручивания. Максимальная длина – 275 см, минимальная длина – 137 см.

Описание

Manfrotto 062-2 отвес для бумажного фона

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

Savage (37-12) Tulip фон бумажный 2,7x11 м дикий тюльпан
Savage (37-12) Tulip фон бумажный 2,7x11 м дикий тюльпан
Savage (37-12) Tulip фон бумажный 2,7x11 м дикий тюльпан
Арт. FTR-759
Savage (37-12) Tulip фон бумажный 2,7x11 м дикий тюльпан
Наличие
Санкт-Петербург: в наличии 1-3 шт

Бумажные фоны Savage известного американского бренда Savage имеют гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна. 

С помощью бумажных фонов Savage фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка, а богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийные бумажные фотофоны Savage легендой качества на российском рынке. Плотность фона – 160 г/м2. Размер 2,72х11,0 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе шириной 2,75 м, упакован в коробку.

9 790 ₽
В корзину
Savage (5-12) Ultramarine фон бумажный 2,7x11 м ультрамарин
Savage (5-12) Ultramarine фон бумажный 2,7x11 м ультрамарин
Savage (5-12) Ultramarine фон бумажный 2,7x11 м ультрамарин
Арт. FTR-750
Savage (5-12) Ultramarine фон бумажный 2,7x11 м ультрамарин
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Фотофон Savage (5-12) Ultramarine - известного американского бренда Savage имеют гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна. 

С помощью бумажных фонов Savage фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка, а богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2. Размер 2,72х11,0 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе шириной 2,75 м, упакован в коробку. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийные бумажные фотофоны Savage легендой качества на российском рынке.

9 790 ₽
В корзину
Savage (58-12) Studio Blue фон бумажный 2,7x11 м ярко-синий хромакей
Savage (58-12) Studio Blue фон бумажный 2,7x11 м ярко-синий хромакей
Savage (58-12) Studio Blue фон бумажный 2,7x11 м ярко-синий хромакей
Арт. FTR-763
Savage (58-12) Studio Blue фон бумажный 2,7x11 м ярко-синий хромакей
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Бумажный фон Savage (58-12) Studio Blue известного американского бренда Savage имеет гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна.

С помощью бумажных фонов Savage фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка, а богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2. Размер 2,72х11,0 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе шириной 2,75 м, упакован в коробку. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийные бумажные фотофоны Savage легендой качества на российском рынке.

9 790 ₽
В корзину
Savage (34-12) Olive Green фон бумажный 2,7x11 м оливковый
Savage (34-12) Olive Green фон бумажный 2,7x11 м оливковый
Savage (34-12) Olive Green фон бумажный 2,7x11 м оливковый
Арт. DAN-6051
Savage (34-12) Olive Green фон бумажный 2,7x11 м оливковый
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 шт

Фон бумажный Savage (34-12) Olive Green оливковый, размер - 2,7x11 м.

Профессиональный бумажный фон. Используется для фото- и видеосъемки. Качество фона позволяет получить равномерный световой рисунок. Поставляется в рулоне на картонной трубе, упакован в коробку. Размер - 2,72х11 м. Плотность фона - 160 г/м2.

9 790 ₽
В корзину

Видео

Роберт Дуано
Роберт Дуано
Урок туристической съемки. Найди отличную фотографию везде. Париж
Урок туристической съемки. Найди отличную фотографию везде. Париж
Оптические рефлекторы Fotokvant RO-. Предназначение. Правила сборки
Оптические рефлекторы Fotokvant RO-. Предназначение. Правила сборки
6 советов по съемке новорожденных
6 советов по съемке новорожденных
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера