images
Kupo KSF-15 15LB 6kg Shot Bag мешок-противовес 6 кг

Kupo KSF-15 15LB 6kg Shot Bag мешок-противовес 6 кг

Kupo
Артикул: DAN-3091

Мешок-противовес на 6 кг Kupo KSF-15 15LB 6kg Shot Bag.

Сумка-противовес, предназначенная для утяжеления журавлей и стоек. Улучшенная конструкция, укрепленная нейлоном с водоотталкивающим полипропиленовым покрытием.

Описание

Максимальный вес нагрузки данной модели - 6 кг, позволяет отрегулировать и стабилизировать стойку, придать ей большую устойчивость, особенно актуально при работе на открытом пространстве в ветреную погоду и при работе с тяжелым оборудованием. Данная модель наполнена стальными шариками диаметром 2 мм, герметично запечатанными в две секции.

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

KUPO 080AC Midi Click stand 8&quot; стойка 105 - 243 см с воздушным амортизатором
Арт. OLE-1480
KUPO 080AC Midi Click stand 8" стойка 105 - 243 см с воздушным амортизатором
Наличие
более 10 шт

KUPO 080AC Midi Click stand 8" стойка 105 - 243 см с воздушным амортизатором

Стойка оснащена умным механизмом взаимной блокировки, позволяющим складывать ее и присоединять  к другой одним движением, причем соединять стойки между собой можно любой стороной благодаря четырехсторонней конструкции механизма блокировки. Стойка оборудована пневмолифтом, а механизм складывания ножек усилен двойными распорками для дополнительной устойчивости и прочности.
В комплект входит адаптер KS-052 (1/4"-20M).



10 590 ₽
В корзину
Fotokvant Color Kit (7677) набор №2 цветных гелевых фильтров 30x30 см
Fotokvant Color Kit (7677) набор №2 цветных гелевых фильтров 30x30 см
Арт. NVF-7677
Fotokvant Color Kit (7677) набор №2 цветных гелевых фильтров 30x30 см
Наличие
в наличии 1-3 шт

Fotokvant Color Kit (7677) набор №2 – комплект качественных гелевых фильтров для создания цветных эффектов при съемке.

В комплекте есть все необходимые базовые цвета, с помощью которых можно получить задуманный цвет и создать тот оттенок, который требуется по задаче. Цвета соответствуют цветовой нумерации Lee. Размер фильтров, см – 30x30, толщина 0,18 мм. В наборе - 12 цветов.

12 790 ₽
В корзину
Fotokvant V-2630S ворота для легких фонов 2,6х3 м
Fotokvant V-2630S ворота для легких фонов 2,6х3 м
Fotokvant V-2630S ворота для легких фонов 2,6х3 м
Арт. NVF-7504
Fotokvant V-2630S ворота для легких фонов 2,6х3 м
Наличие
более 10 шт

Fotokvant V-2630S – система установки фона типа ворота. Состоит из двух стоек высотой до 2,6 метра и перекладины для установки фона шириной до 3 метров. Предназначена в первую очередь для студий на выезде, в сложенном состоянии очень компактна и весит всего 2,9 кг. Рекомендуется использовать с тканевыми и неткаными фонами размером до 2,72х11 м.


5 630 ₽
В корзину
Kupo KSD1680S 13,2 LB/6KG Sand Bag мешок для песка 6 кг
Арт. NVF-5555
Kupo KSD1680S 13,2 LB/6KG Sand Bag мешок для песка 6 кг
Наличие
более 10 шт

Kupo KSD1680S 13,2 LB/6KG Sand Bag – сумка-противовес, предназначенная для утяжеления журавлей и стоек. Улучшенная конструкция, укрепленная нейлоном.

3 270 ₽
В корзину

Видео

Кен Домон: фотокорр с изящным стилем
Кен Домон: фотокорр с изящным стилем
Мартин Парр - один из самых известных и ироничных фотожурналистов Британии
Мартин Парр - один из самых известных и ироничных фотожурналистов Британии
Почему получаются размытые снимки. Как сделать резкие фотографии
Почему получаются размытые снимки. Как сделать резкие фотографии
Как стать звездным влогером 2
Как стать звездным влогером 2
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.