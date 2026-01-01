Kupo KSF-15 15LB 6kg Shot Bag мешок-противовес 6 кг

Максимальный вес нагрузки данной модели - 6 кг, позволяет отрегулировать и стабилизировать стойку, придать ей большую устойчивость, особенно актуально при работе на открытом пространстве в ветреную погоду и при работе с тяжелым оборудованием. Данная модель наполнена стальными шариками диаметром 2 мм, герметично запечатанными в две секции.
KUPO 080AC Midi Click stand 8" стойка 105 - 243 см с воздушным амортизатором
Стойка оснащена умным механизмом взаимной блокировки, позволяющим складывать ее и присоединять к другой одним движением, причем соединять стойки между собой можно любой стороной благодаря четырехсторонней конструкции механизма блокировки. Стойка оборудована пневмолифтом, а механизм складывания ножек усилен двойными распорками для дополнительной устойчивости и прочности.
В комплект входит адаптер KS-052 (1/4"-20M).