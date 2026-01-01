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Avenger G100-2 мешок для груза
Avenger G100-2 мешок для груза

Avenger G100-2 мешок для груза

Avenger
Артикул: NVF-9708

Avenger G100-2 - мешок для груза.

Модель изготовлена из черного нейлона и имеет дизайн сумки. Такая конструкция позволяет использовать противовес непосредственно на журавле или поставить на ножки стойки. Мешок вмещает 5,9 кг песка, которые могут быть распределены по двум отсекам. На каждой из сторон имеется D-образное кольцо для крепления на крючке.

Описание

Avenger G100-2 мешок для груза

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