Вес груза – 4 кг. Противовес используется со штангами диаметром до 35 мм.
Москва
Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Avenger G100-2 - мешок для груза.
Модель изготовлена из черного нейлона и имеет дизайн сумки. Такая конструкция позволяет использовать противовес непосредственно на журавле или поставить на ножки стойки. Мешок вмещает 5,9 кг песка, которые могут быть распределены по двум отсекам. На каждой из сторон имеется D-образное кольцо для крепления на крючке.
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Вес груза – 4 кг. Противовес используется со штангами диаметром до 35 мм.
Fotokvant FLH-12 – адаптер 16 мм. С одной стороны резьба 1/4 дюйма, а с другой – 3/8 дюйма.
Длина – 6,5 см. Изготовлен из металла. Обращаем ваше внимание, что производитель может внести некоторые изменения в модель.
Manfrotto 023 L-Peso – чугунный груз-противовес весом 4,3 кг, предназначенный для управления журавлем. Также придает стойкам дополнительную устойчивость.
Manfrotto 420CSU – алюминиевая стойка-журавль для крепления осветительного оборудования. Модель оснащена мешком-противовесом. Основание стойки и нижняя секция центральной колонны изготовлены из стали. Максимальная высота, см – 392; минимальная, см – 130; длина в сложенном состоянии, см – 113, грузоподъемность – до 12 кг. Вынос стрелы журавля, см – 19–191; нагрузка – 5 кг. Вес стойки, кг – 5,6.
Kupo 330M Senior roller stand – студийная комбинированная стойка с низким основанием. Изготовлена из хромированной стали. Модель оснащена колесиками с тормозами. Максимальная нагрузка – 12 кг. Высота варьирует от 134 до 430 см. Диаметр основания – 106 см. Вес стойки – 10 кг.