AVMATRIX SD1141 усилитель-распределитель сигнала 3G-SDI 1х4

SD1141 идеально подходит для использования на объектах теле- и видеопроизводства, в передвижных телевизионных станциях, центрах управления и контроля, для визуализации в медицинских учреждениях, при проведении мероприятий и театральных постановок, а также в других областях.
Характеристики:
- Автоматическое определение форматов сигнала SD/HD/3G-SDI
- 4 буферизованных выхода с восстановлением тактовой частоты
- Поддержка стандарта DVB-ASI на выходах 2 и 4
- Автоматическая компенсация потерь в кабеле на входе и восстановление сигнала
- Сквозная передача служебных данных и вложенного звука по всем выходам
- Светодиодные индикаторы питания и реклокинга сигнала
- Питание от разъема с резьбовой фиксацией или microUSB
- Съемный кронштейн для настенного монтажа