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AVMATRIX SD1141 усилитель-распределитель сигнала 3G-SDI 1х4
AVMATRIX SD1141 усилитель-распределитель сигнала 3G-SDI 1х4
AVMATRIX SD1141 усилитель-распределитель сигнала 3G-SDI 1х4
AVMATRIX SD1141 усилитель-распределитель сигнала 3G-SDI 1х4
AVMATRIX SD1141 усилитель-распределитель сигнала 3G-SDI 1х4
AVMATRIX SD1141 усилитель-распределитель сигнала 3G-SDI 1х4

AVMATRIX SD1141 усилитель-распределитель сигнала 3G-SDI 1х4

AVMATRIX
Артикул: DAN-9235

Компактный усилитель-распределитель AVMATRIX SD1141 с одним входом и четырьмя выходами SDI, со скоростной обработкой SDI видеосигналов до 1080P 60Гц (2,97 Гбит/с). Выход 2 и выход 4 поддерживают сигнал DVB-ASI.
SD1141 поддерживает функции реклокинга и компенсации потерь сигнала SDI. Они регенерируют сигнал SDI на входе, уменьшают джиттер SDI и улучшают качество качество сигнала SDI по шаблону Yey Pattern до того, как он попадет на обработку в устройство. Это позволяет увеличить длину кабеля (3G: 120 м, HD: 200 м, SD: 400 м).

Описание

SD1141 идеально подходит для использования на объектах теле- и видеопроизводства, в передвижных телевизионных станциях, центрах управления и контроля, для визуализации в медицинских учреждениях, при проведении мероприятий и театральных постановок, а также в других областях.

Характеристики:

  • Автоматическое определение форматов сигнала SD/HD/3G-SDI
  • 4 буферизованных выхода с восстановлением тактовой частоты
  • Поддержка стандарта DVB-ASI на выходах 2 и 4
  • Автоматическая компенсация потерь в кабеле на входе и восстановление сигнала
  • Сквозная передача служебных данных и вложенного звука по всем выходам
  • Светодиодные индикаторы питания и реклокинга сигнала
  • Питание от разъема с резьбовой фиксацией или microUSB
  • Съемный кронштейн для настенного монтажа

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