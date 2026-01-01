AVMATRIX SD1141 усилитель-распределитель сигнала 3G-SDI 1х4

Артикул: DAN-9235

Компактный усилитель-распределитель AVMATRIX SD1141 с одним входом и четырьмя выходами SDI, со скоростной обработкой SDI видеосигналов до 1080P 60Гц (2,97 Гбит/с). Выход 2 и выход 4 поддерживают сигнал DVB-ASI.

SD1141 поддерживает функции реклокинга и компенсации потерь сигнала SDI. Они регенерируют сигнал SDI на входе, уменьшают джиттер SDI и улучшают качество качество сигнала SDI по шаблону Yey Pattern до того, как он попадет на обработку в устройство. Это позволяет увеличить длину кабеля (3G: 120 м, HD: 200 м, SD: 400 м).