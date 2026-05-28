Почему противовесы ярких цветов

Яркие противовесы (оранжевые, желтые, полосатые или со специальной яркой полосой) решают одну, но очень важную задачу — безопасность на съемочной площадке.

Используются они не столько для красоты, сколько для того, чтобы предотвратить несчастные случаи:

  1. Они бросаются в глаза. На съемочной площадке, в студии или в павильоне всегда много людей, кабелей и оборудования. Яркий, например, оранжевый или желтый мешок с песком, сразу привлекает внимание. Это помогает каждому участнику съемочной группы быстро заметить препятствие и не споткнуться о него, особенно в условиях плохого освещения или в спешке .
  2. Они предупреждают об опасности. Темно-серый или черный противовес легко спутать с тенью или коробкой, его можно не заметить и задеть. Яркий цвет (особенно популярный черно-желтый вариант в «предупреждающую полоску») — это универсальный сигнал: «Осторожно, здесь что-то тяжелое, лучше обойди стороной и не трогай» .
  3. Их видно с любого ракурса. В отличие от классических черных моделей, которые теряются на полу и их легко можно задеть, светлые и яркие цвета делают противовес заметным для всех участников процесса, снижая риск случайных травм и падений оборудования.

Поэтому выбор цвета — это не вопрос стиля, а важный элемент безопасности. Обычные черные сумки больше подходят для стационарных студий, а яркие — для динамичных площадок с большим количеством людей.

Новости

12 мая 2026 г.

Магазин «Фотогора» в Санкт-Петербурге объявляет акцию!Скидка 5% при заказе по телефону.Срок действия: с 1 мая по 1 сентября 2026 года.
30 апреля 2026 г.

Расширяем возможности для фото- и видеосъемки! Мы получили партию профессионального сценического линолеума в белом, черном и ярких цветах. Это покрытие — must-have для любой современной студии, особенно если вы работаете с циклорамой или снимаете полный рост.
27 апреля 2026 г.

Интернет-магазин «Фотогора» сообщает о пополнении складских запасов. В продажу поступили две модели специализированных шкафов для хранения фототехники бренда Andbon — AD-100S и AB-21C на 100 и 21 литр внутреннего пространства! Эти устройства помогут защитить вашу камеру, объективы и оптику от главного врага — повышенной влажности, предотвращая появление плесени и грибка.
9 апреля 2026 г.

Москва, «Фотогора» — Если привычные объективы больше не вдохновляют, а хочется добавить в кадр магию, игру света и неожиданные эффекты, у нас отличная новость. В магазине появились новые позиции из семейства призм и спецэффектов от бренда Fotokvant серии PRP .
27 марта 2026 г.

У нас отличная новость для студийных фотографов и всех, кто создаёт качественный контент! В интернет-магазине photogora.ru — большое поступление фонов российского бренда Fotokvant.
