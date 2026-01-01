Fotokvant LSS-12+SM-CL7 кронштейн-крепление на струбцине с держателем для смартфона

Арт. DAN-2456

Стандартный рефлектор диаметром 26,5 см Fotokvant RF-26PF WideZoom, с байонетом Profoto.

Рефлектор обеспечивает направленный, ровный свет с контролируемым углом рассеивания (40-80 градусов). Максимальная сила света на расстоянии 2 м при мощности 2400 Дж и ISO100: f/64,6 (на ProHead). Конструкция обеспечивает многолетнюю службу даже при интенсивном профессиональном использовании. Рефлектор прост в обращении и эффективен в работе.