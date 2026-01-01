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Fotokvant LSS-12+SM-CL7 кронштейн-крепление на струбцине с держателем для смартфона
Fotokvant LSS-12+SM-CL7 кронштейн-крепление на струбцине с держателем для смартфона
Fotokvant LSS-12+SM-CL7 кронштейн-крепление на струбцине с держателем для смартфона
Fotokvant LSS-12+SM-CL7 кронштейн-крепление на струбцине с держателем для смартфона
Fotokvant LSS-12+SM-CL7 кронштейн-крепление на струбцине с держателем для смартфона

Fotokvant LSS-12+SM-CL7 кронштейн-крепление на струбцине с держателем для смартфона

Fotokvant
Артикул: DAN-3240

Кронштейн-крепление на струбцине с держателем для смартфона Fotokvant LSS-12.

Металлический двухсекционный кронштейн со струбциной для крепления на плоскую поверхность. Комплектуется держателем для смартфона Fotokvant SM-CL7. Цвет - черный.

Описание

Fotokvant LSS-12+SM-CL7 кронштейн-крепление на струбцине с держателем для смартфона

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