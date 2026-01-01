Fotokvant LSS-12+SM-CL7 кронштейн-крепление на струбцине с держателем для смартфона

Fotokvant FLH-09 – винт-адаптер мама–мама имеет резьбу 3/8 и 1/4 дюйма.
Длина – 17 мм. Диаметр – 20 мм. Изготовлен из металла, имеет рифленую поверхность. Предназначен для установки оборудования на штатив.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Кронштейн-крепление на струбцине с держателем для смартфона Fotokvant LSS-12.
Металлический двухсекционный кронштейн со струбциной для крепления на плоскую поверхность. Комплектуется держателем для смартфона Fotokvant SM-CL7. Цвет - черный.
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Fotokvant FLH-09 – винт-адаптер мама–мама имеет резьбу 3/8 и 1/4 дюйма.
Длина – 17 мм. Диаметр – 20 мм. Изготовлен из металла, имеет рифленую поверхность. Предназначен для установки оборудования на штатив.
Fotokvant HB-02 – шаровая голова Ballhead для мини-штатива с резьбой 1/4 дюйма. Максимальная нагрузка, кг – 2, вес, г – 85, высота, см – 6. Цвет - черный.
Стандартный рефлектор диаметром 26,5 см Fotokvant RF-26PF WideZoom, с байонетом Profoto.
Рефлектор обеспечивает направленный, ровный свет с контролируемым углом рассеивания (40-80 градусов). Максимальная сила света на расстоянии 2 м при мощности 2400 Дж и ISO100: f/64,6 (на ProHead). Конструкция обеспечивает многолетнюю службу даже при интенсивном профессиональном использовании. Рефлектор прост в обращении и эффективен в работе.
Fotokvant TM-04B black - настольный штатив. Цвет - черный.
Мини-штатив с шаровой головой (черный) для установки DSLR или видеокамеры весом до 2,5 кг. Рабочая высота - 16 см. Имеет крепление на голове - 1/4 дюйма.
Держатель для смартфона Fotokvant SM-CL7.
Универсальный держатель для смартфона имеет два резьбовых разъема для установки на штатив или селфи-палку. Держатель совместим с любым смартфоном размером от 6 до 9,5 см.