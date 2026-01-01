Fotokvant LSS-11 кронштейн-пантограф на струбцине для легких камер и освещения

Подходит для всех приборов и камер, имеющих резьбу 1/4 дюйма.
- максимальная высота - 70 см
- максимальная нагрузка - 300 гр.
- максимальная ширина струбцины - 4,5 см
- в сложенном виде - 11х39 см
- вес - 0.5 кг
Москва
Малая Семеновская 3с6
Кронштейн-крепление для легких камер и освещения на струбцине Fotokvant LSS-11.
Металлический двухсекционный кронштейн со струбциной для крепления на плоскую поверхность. Подойдет для установки легких фото- и видеокамер, осветителей или смартфонов. Цвет - черный. Крепление камеры осуществляется через стандартную резьбу 1/4 дюйма. Максимальная ширина струбцины - 4,5 см.
Подходит для всех приборов и камер, имеющих резьбу 1/4 дюйма.
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Фон стеклянный Fotokvant GLB-6060-B with bag зеркальный черный, размер - 60х60 см.
Художественный стеклянный фон размером 60х60 см. Изготовлен из закаленного стекла. По бокам и на углах имеет защитные буферы из пластика. Применяется для предметной съемки, когда нужно художественное оформление снимаемого объекта в виде его отражения. Цвет фона - черный. Для удобства транспортировки и хранения фон поставляется в матерчатой сумке.
Fotokvant SM-CL1 - держатель для смартфона черный. Раздвижной механизм от 55 до 85 мм на пружинах для смартфонов. Предназначен для установки смартфонов на штативы, селфи-палки, моноподы и другие аксессуары с резьбой 1/4 дюйма.
Fotokvant SM-CL2 – держатель для телефона черный.
Имеет два резьбовых крепления, расположенных у основания держателя и на задней части. Смартфон или другое устройство подобного вида можно закрепить с помощью двух мягких подушечек. Держатель совместим с любым смартфоном размером от 5,5 до 8,5 см. Размер – 73х35,5х25 мм. Вес – 30 гр.