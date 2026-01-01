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Fotokvant LSS-11 кронштейн-пантограф на струбцине для легких камер и освещения
Fotokvant LSS-11 кронштейн-пантограф на струбцине для легких камер и освещения
Fotokvant LSS-11 кронштейн-пантограф на струбцине для легких камер и освещения
Fotokvant LSS-11 кронштейн-пантограф на струбцине для легких камер и освещения

Fotokvant LSS-11 кронштейн-пантограф на струбцине для легких камер и освещения

Fotokvant
Артикул: DAN-3047

Кронштейн-крепление для легких камер и освещения на струбцине Fotokvant LSS-11.

Металлический двухсекционный кронштейн со струбциной для крепления на плоскую поверхность. Подойдет для установки легких фото- и видеокамер, осветителей или смартфонов. Цвет - черный. Крепление камеры осуществляется через стандартную резьбу 1/4 дюйма. Максимальная ширина струбцины - 4,5 см.

Описание

Подходит для всех приборов и камер, имеющих резьбу 1/4 дюйма.

  • максимальная высота - 70 см
  • максимальная нагрузка - 300 гр.
  • максимальная ширина струбцины - 4,5 см
  • в сложенном виде - 11х39 см
  • вес - 0.5 кг

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