images
images
images
Vibrantone VBRT1219 Milk Coffee 19 фон бумажный 1,35x11м цвет латте
Vibrantone VBRT1219 Milk Coffee 19 фон бумажный 1,35x11м цвет латте
Vibrantone VBRT1219 Milk Coffee 19 фон бумажный 1,35x11м цвет латте

Vibrantone VBRT1219 Milk Coffee 19 фон бумажный 1,35x11м цвет латте

Vibrantone
Артикул: DAN-5791

Фон бумажный Vibrantone VBRT1219 Milk Coffee 19, размер - 1,35x11 м, цвет - латте.

Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 1,35x11 м.


Описание

Для использования зафиксируйте фон в держателе и разверните отрезок бумаги необходимой длины. Со временем, когда фон запачкается в процессе съемки, всегда можно отрезать негодную часть и размотать новую. Рулона длиной шесть метров хватит не на одну фотосессию!

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Vibrantone VBRT2216 Red 16 фон бумажный 2,1x11м цвет красный
Vibrantone VBRT2216 Red 16 фон бумажный 2,1x11м цвет красный
Vibrantone VBRT2216 Red 16 фон бумажный 2,1x11м цвет красный
Арт. DAN-5764
Vibrantone VBRT2216 Red 16 фон бумажный 2,1x11м цвет красный
Наличие
в наличии 4-10 шт

Фон бумажный Vibrantone VBRT2216 Red 16, размер - 2,1x11 м, цвет - красный.

Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 2,1x11 м.


4 400 ₽
В корзину
-10 %
Fotokvant V-2122 ворота для легких фонов 2,1х2,2 м
Fotokvant V-2122 ворота для легких фонов 2,1х2,2 м
Fotokvant V-2122 ворота для легких фонов 2,1х2,2 м
Арт. DAN-7792
Fotokvant V-2122 ворота для легких фонов 2,1х2,2 м
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 3 дн, 22 ч

Fotokvant V-2122 - система установки фона ворота состоит из двух стоек высотой до 2,1 метра и горизонтальной двухсекционной перекладины для установки фона до 2,2 метра. Система предназначена, в первую очередь, для студий на выезде, в сложенном состоянии очень компактна и удобна в транспортировке.

-10.22 %2 440 ₽
2 190 ₽
В корзину
Savage (29-1253) Orchid фон бумажный 1,35x11 м барвинковый
Savage (29-1253) Orchid фон бумажный 1,35x11 м барвинковый
Savage (29-1253) Orchid фон бумажный 1,35x11 м барвинковый
Арт. DAN-7955
Savage (29-1253) Orchid фон бумажный 1,35x11 м барвинковый
Наличие
в наличии 1-3 шт

Фон бумажный Savage (29-1253)Orchid известного американского бренда Savage имеет гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна. 

Плотность фона – 160 г/м2Размер 1,35х11,0 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе. Фон упакован в коробку. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийные бумажные фотофоны Savage легендой качества на российском рынке.

5 090 ₽
В корзину
Fotokvant BGP-1310-26 фон бумажный 1,35х10 м цвет эпонж
Fotokvant BGP-1310-26 фон бумажный 1,35х10 м цвет эпонж
Fotokvant BGP-1310-26 фон бумажный 1,35х10 м цвет эпонж
Арт. DAN-9758
Fotokvant BGP-1310-26 фон бумажный 1,35х10 м цвет эпонж
Наличие
в наличии 1-3 шт

Фон бумажный Fotokvant BGP-1310-26 размером 1,35х10 м цвет - эпонж. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе.

2 520 ₽
В корзину
Vibrantone VBRT1106 Strong Grey 06 фон бумажный 1,35x6м цвет темно-серый
Vibrantone VBRT1106 Strong Grey 06 фон бумажный 1,35x6м цвет темно-серый
Vibrantone VBRT1106 Strong Grey 06 фон бумажный 1,35x6м цвет темно-серый
Арт. DAN-5775
Vibrantone VBRT1106 Strong Grey 06 фон бумажный 1,35x6м цвет темно-серый
Наличие
в наличии 4-10 шт

Фон бумажный Vibrantone VBRT1106 Strong Grey 06, размер - 1,35x6 м, цвет - темно-серый.

Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 1,35x6 м.


1 680 ₽
В корзину
-10 %
Vibrantone VBRT1206 Strong Grey 06 фон бумажный 1,35x11м цвет темно-серый
Vibrantone VBRT1206 Strong Grey 06 фон бумажный 1,35x11м цвет темно-серый
Vibrantone VBRT1206 Strong Grey 06 фон бумажный 1,35x11м цвет темно-серый
Арт. DAN-5787
Vibrantone VBRT1206 Strong Grey 06 фон бумажный 1,35x11м цвет темно-серый
Наличие
в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 6 дн, 5 ч

Фон бумажный Vibrantone VBRT1206 Strong Grey 06, размер - 1,35x11 м, цвет - темно-серый.

Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 1,35x11 м.


-10 %2 490 ₽
2 240 ₽
В корзину
Vibrantone VBRT2115 Abricot 15 фон бумажный 2,1x6м цвет абрикосовый
Vibrantone VBRT2115 Abricot 15 фон бумажный 2,1x6м цвет абрикосовый
Арт. DAN-7104
Vibrantone VBRT2115 Abricot 15 фон бумажный 2,1x6м цвет абрикосовый
Наличие
более 10 шт

Vibrantone VBRT2115 Abricot 15, размер - 2,1x6 м, цвет - абрикосовый. Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 2,1x6 м.

3 120 ₽
В корзину
-10 %
Vibrantone VBRT1121 Pink 21 фон бумажный 1,35x6м цвет светло-розовый
Vibrantone VBRT1121 Pink 21 фон бумажный 1,35x6м цвет светло-розовый
Vibrantone VBRT1121 Pink 21 фон бумажный 1,35x6м цвет светло-розовый
Арт. DAN-5781
Vibrantone VBRT1121 Pink 21 фон бумажный 1,35x6м цвет светло-розовый
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 6 дн, 5 ч

Фон бумажный Vibrantone VBRT1121 Pink 21, размер - 1,35x6 м, цвет - светло-розовый.

Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 1,35x6 м.


-10 %1 680 ₽
1 510 ₽
В корзину
-10 %
Vibrantone VBRT2219 Milk Coffee 19 фон бумажный 2,1x11м цвет латте
Vibrantone VBRT2219 Milk Coffee 19 фон бумажный 2,1x11м цвет латте
Vibrantone VBRT2219 Milk Coffee 19 фон бумажный 2,1x11м цвет латте
Арт. DAN-5766
Vibrantone VBRT2219 Milk Coffee 19 фон бумажный 2,1x11м цвет латте
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 6 дн, 5 ч

Фон бумажный Vibrantone VBRT2219 Milk Coffee 19, размер - 2,1x11 м, цвет - латте.

Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 2,1x11 м.


-10 %4 400 ₽
3 960 ₽
В корзину
Grifon B-3W система подъема трех фонов.
Grifon B-3W система подъема трех фонов.
Арт. FTR-874
Grifon B-3W система подъема трех фонов.
Наличие
более 10 шт

Система Grifon B-3W крепится к стене или к потолку. Вначале крепятся специальные кронштейны (2шт.) на расстоянии ширины тубуса бумажного фона +7-10 см. Затем в специальные пазы кронштейнов устанавливаются пластмассовые крепежи-распорки (6шт.), которые должны после этого быть установлены в тубус бумажного фона.

5 280 ₽
В корзину

Видео

Как использовать бумажные рулонные фоны в студии
Как использовать бумажные рулонные фоны в студии
Лайфхаки для работы со студийными бумажными фонами
Лайфхаки для работы со студийными бумажными фонами
Как поднять свои снимки на новый уровень эпичности
Как поднять свои снимки на новый уровень эпичности
Фотосессия детей. 5 советов по съемке
Фотосессия детей. 5 советов по съемке
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.