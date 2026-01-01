Kupo CS40MB 40" C Stand w/sliding legs master стойка С со скользящей ногой черная

Модель с основанием «черепаха» позволяет открывать и складывать ножки основания за считанные секунды. Запатентованная система фиксации с пружинным кольцом позволяет снять с ножек всю нагрузку. Данная стойка, благодаря своей многофункциональности и надежности, наиболее часто используется в кинопроизводстве.
Перчатки Fotokvant GLOVES-02 для чистой работы, черные.
Тканевые перчатки для работы c продукцией фото- и видеоиндустрии, требующей бережного и аккуратного обращения. Идеально подходят для чистки и работы со слайдами, негативами и различными оптическими поверхностями. Благодаря универсальному размеру перчатки подойдут практически всем. Изготовлены из неворсящейся ткани, имеют качественные швы, удобно сидят на руке. Цвет - черный. Размер - L.