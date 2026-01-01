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Kupo CS40MB 40" C Stand w/sliding legs master стойка С со скользящей ногой черная

Kupo CS40MB 40" C Stand w/sliding legs master стойка С со скользящей ногой черная

Kupo
Артикул: NVF-2764

Kupo CS-40MB 40C Stand w/sliding legs master – стальная стойка с максимальной нагрузкой до 10 кг. Цвет стойки – черный. Диаметр основания – 100 см. Стойка удобра для транспортировки, так как занимает минимальное место. Удобна для использования с постоянным светом, рассеивателей, флаг-панелей и фильтров. Высота стойки может изменяться от 132 до 323 см.

Описание

Модель с основанием «черепаха» позволяет открывать и складывать ножки основания за считанные секунды. Запатентованная система фиксации с пружинным кольцом позволяет снять с ножек всю нагрузку. Данная стойка, благодаря своей многофункциональности и надежности, наиболее часто используется в кинопроизводстве.

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