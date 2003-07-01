Fotokvant VT-071 перекладина 0,7м для крепления фона на стойку

Монолитная перекладина для установки студийных фонов. Для монтажа на стойки имеет зажимное центральное крепление с отверстием под шпигот. Изготовлена из алюминиевого сплава. Длина - 0,71 м.
Оптическая насадка Falcon Eyes FEA-OST4 BW предназначена для создания сфокусированного светового потока, с помощью масок Гобо и цветовых фильтров, которые входят в комплект, формируются проекции световых рисунков, цветовые или световые акценты на фоне или объекте съемки, имеется байонет Bowens в металлическом корпусе.