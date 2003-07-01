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Fotokvant VT-071 перекладина 0,7м для крепления фона на стойку
Fotokvant VT-071 перекладина 0,7м для крепления фона на стойку
Fotokvant VT-071 перекладина 0,7м для крепления фона на стойку

Fotokvant VT-071 перекладина 0,7м для крепления фона на стойку

Fotokvant
Артикул: DAN-9206

Перекладина Fotokvant VT-071 для крепления фона на стойку, длина - 0,7 м.

Описание

Монолитная перекладина для установки студийных фонов. Для монтажа на стойки имеет зажимное центральное крепление с отверстием под шпигот. Изготовлена из алюминиевого сплава. Длина - 0,71 м.

Комплектация

Перекладина Fotokvant VT-071 - 1 шт.
Прищепки - 2 шт.

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