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Хит
Selens 840076 Coated crystal Prizm хрустальная призма 130х30 мм с покрытием и креплением 1/4 дюйма
Selens 840076 Coated crystal Prizm хрустальная призма 130х30 мм с покрытием и креплением 1/4 дюйма
Selens 840076 Coated crystal Prizm хрустальная призма 130х30 мм с покрытием и креплением 1/4 дюйма
Selens 840076 Coated crystal Prizm хрустальная призма 130х30 мм с покрытием и креплением 1/4 дюйма
Selens 840076 Coated crystal Prizm хрустальная призма 130х30 мм с покрытием и креплением 1/4 дюйма
Selens 840076 Coated crystal Prizm хрустальная призма 130х30 мм с покрытием и креплением 1/4 дюйма
Selens 840076 Coated crystal Prizm хрустальная призма 130х30 мм с покрытием и креплением 1/4 дюйма
Selens 840076 Coated crystal Prizm хрустальная призма 130х30 мм с покрытием и креплением 1/4 дюйма

Selens 840076 Coated crystal Prizm хрустальная призма 130х30 мм с покрытием и креплением 1/4 дюйма

Selens
Артикул: MTG-3245

Selens 840076 Coated crystal Prizm хрустальная призма 130х30 мм с покрытием и креплением 1/4 дюйма.  Треугольная хрустальная призма для создания спецэффектов в фотографии и видеографии, изготовлена из оптического стекла К9. Размер - 130х30 мм. Имеет покрытие, которое окрашивает грани призмы в разные цвета. На торце призмы предусмотрено резьбовое отверстие размером 1/4", благодаря чему призму можно устанавливать на штатив или стойку. В комплекте идет изысканый чехол. Вес нетто -  143 гр.

Описание

Selens 840076 Coated crystal Prizm хрустальная призма 130х30 мм с покрытием и креплением 1/4 дюйма

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