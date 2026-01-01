Набор из 3 фильтров RayLab UV, CPL, ND8, диаметр - 77 мм.
Набор из трех фильтров включает самые необходимые фильтры: защитный ультрафиолетовый UV, поляризационный CPL и нейтрально-серый ND8. Диаметр - 77 мм.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Selens 840076 Coated crystal Prizm хрустальная призма 130х30 мм с покрытием и креплением 1/4 дюйма. Треугольная хрустальная призма для создания спецэффектов в фотографии и видеографии, изготовлена из оптического стекла К9. Размер - 130х30 мм. Имеет покрытие, которое окрашивает грани призмы в разные цвета. На торце призмы предусмотрено резьбовое отверстие размером 1/4", благодаря чему призму можно устанавливать на штатив или стойку. В комплекте идет изысканый чехол. Вес нетто - 143 гр.
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Набор из 3 фильтров RayLab UV, CPL, ND8, диаметр - 77 мм.
Набор из трех фильтров включает самые необходимые фильтры: защитный ультрафиолетовый UV, поляризационный CPL и нейтрально-серый ND8. Диаметр - 77 мм.
Fotokvant V-2122B - система установки фона типа ворота состоит из двух стоек высотой до 2,1 метра и горизонтальной трехсекционной перекладины для установки фона до 2,2 метра.
Система предназначена, в первую очередь, для студий на выезде, в сложенном состоянии очень компактна и удобна в транспортировке.
Хрустальная призма Fotokvant PRP-004 для спецэффектов.
Способна преломлять и рассеивать свет, создавать блики и отражения, которые можно использовать для получения снимкой с эффектами без необходимости прибегать к фоторедакторам. Треугольная хрустальная призма для создания спецэффектов в фотографии и видеографии изготовлена из оптического стекла К9. Размер - 200х30 мм. Вес нетто - 210 гр.
Fotokvant CAP-77-Canon – крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка.
Изготовлена из качественного пластика, предназначена для объективов Canon. Диаметр – 77 мм.
Fotokvant BGP-2711-04 фон бумажный 2.72х11 м серый.
Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Вес фона примерно 6 кг.
Хрустальный куб Fotokvant PRQ-003 80 мм.
Хрустальный куб для спецэффектов и получения креативных фотографий. Может служить оригинальным украшением жилой комнаты или кабинета в офисе. Также найдет применение как подиум для съемки небольших ювелирных украшений. Станет замечательным подарком для фотографа. Размер - 80х80х80 мм. Вес нетто - 1312 гр.
Fotokvant FLH-07 – адаптер-переходник с винтами 1/4" и 3/8" на концах. Изготовлен из железа с никеливым покрытием. Используется для крепления фотокамер, штативов, вспышек и соединения фото- видеооборудования между собой.
Сфера хрустальная Fotokvant PRS-007 Lensball.
Хрустальная сфера для спецэффектов и получения креативных фотографий. Может служить оригинальным украшением жилой комнаты или кабинета в офисе. Диаметр - 100 мм. Вес нетто - 1240 гр.