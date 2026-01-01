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Falcon Eyes KeyLight 825LED SB5070 KIT комплект студийного оборудования
Falcon Eyes KeyLight 825LED SB5070 KIT комплект студийного оборудования
Falcon Eyes KeyLight 825LED SB5070 KIT комплект студийного оборудования
Falcon Eyes KeyLight 825LED SB5070 KIT комплект студийного оборудования

Falcon Eyes KeyLight 825LED SB5070 KIT комплект студийного оборудования

Falcon Eyes
Артикул: DAN-5421

Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight 825LED SB5070 KIT.

Комплект постоянного света включающий в себя два четырехламповых 100 Вт LED осветителя (5500 К, CRI>90) с регулируемой мощностью (1/2 мощности, полная), два софтбокса размером - 50х70 см и две стойки L-2000 с рабочей высотой от 75 до 200 cм. В комплекте поставки сумка для хранения и переноски.

Описание

Осветитель позволяет имитировать классическое освещение от окна, его можно использовать в предметной или портретной съемке. Комплект не требует настройки и подойдет для фотографов и видеографов, работающих в небольших (и даже домашних) студиях.

Четырехламповый осветитель выдает световой поток с линейным графиком спектра с суммарной мощностью 100 Вт. Светодиодные лампы выполнены в форм-факторе обычных ламп накаливания с патроном E-27. Лампы имеют матовые рассеивающие колпачки, благодаря этому в некоторых случаях возможно использование софтбокса без внутреннего рассеивающего экрана. Таким образом, сохраняется полная мощность светового потока, часть которого может поглощать тканевый рассеиватель. Цветовая температура 5500 К и цветопередача CRI>90 позволит совмещать работу осветителей с импульсными источниками без цветовых искажений.

На тыльной стороне осветителя размещаются два тумблера-питания, каждый из которых включает или выключает группу из 2-х ламп. Таким образом, регулируется мощность. Включение одной группы лам (верхняя и правая лампа или нижняя и левая лампа) дает половину мощности, включение двух групп - полную мощность.

Прямоугольный несъемный cофтбокс устанавливается при помощи четырех металлических спиц с наконечниками. Один конец спицы вставляется в отверстие на корпусе ламповой панели, а другой конец в кармашек купола. Купол софтбокса изготовлен из специальной синтетической ткани с серебристой светоотражающей внутренней поверхностью и используется, как рефлектор.

В комплект софтбокса входят два тканевых рассеивателя, один из которых крепится внутрь софтбокса на резинках, а другой надевается на передний край софтбокса и приклеивается на липучку.

Осветитель устанавливается на стойку L-2000 через стандартный шпигот 5/8" с винтовой фиксацией. Положение осветителя можно отрегулировать, изменяя высоту стойки от 75 см до 200 см выдвижением алюминиевых трубок телескопических секций диаметром 15/18/22 мм (секции фиксируются винтовыми зажимами). Так же возможно изменение угла наклона осветителя в пределах от -90 до +90 градусов (ограничивается только габаритами софтбокса).

Характеристики:

  • мощность (одного осветителя) - 100 Вт
  • световой поток (на расстоянии 1 м) - 3150 люкс
  • цветовая температура - 5500 К
  • индекс цветопередачи cri - ≥90
  • отверстие для установки на шпигот - 5/8"
  • размеры софтбокса - 50х70 см
  • материал спиц - металл
  • диффузор - тканевый рассеиватель
  • высота стойки - 75-200 см
  • количество секций - 3
  • диаметр секций - 15, 18, 22 мм
  • материал секций - алюминиевый сплав
  • тип зажимов - винтовые
  • крепежный адаптер - 5/8"
  • размер стойки в сложенном виде - 69х6,5х6,5 см
  • размер сумки - 86х30х26 см
  • материал внешнего покрытия - оксфорд
  • вес комплекта в сумке - 5,2 кг

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