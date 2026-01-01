Falcon Eyes KeyLight 825LED SB5070 KIT комплект студийного оборудования

Осветитель позволяет имитировать классическое освещение от окна, его можно использовать в предметной или портретной съемке. Комплект не требует настройки и подойдет для фотографов и видеографов, работающих в небольших (и даже домашних) студиях.
Четырехламповый осветитель выдает световой поток с линейным графиком спектра с суммарной мощностью 100 Вт. Светодиодные лампы выполнены в форм-факторе обычных ламп накаливания с патроном E-27. Лампы имеют матовые рассеивающие колпачки, благодаря этому в некоторых случаях возможно использование софтбокса без внутреннего рассеивающего экрана. Таким образом, сохраняется полная мощность светового потока, часть которого может поглощать тканевый рассеиватель. Цветовая температура 5500 К и цветопередача CRI>90 позволит совмещать работу осветителей с импульсными источниками без цветовых искажений.
На тыльной стороне осветителя размещаются два тумблера-питания, каждый из которых включает или выключает группу из 2-х ламп. Таким образом, регулируется мощность. Включение одной группы лам (верхняя и правая лампа или нижняя и левая лампа) дает половину мощности, включение двух групп - полную мощность.
Прямоугольный несъемный cофтбокс устанавливается при помощи четырех металлических спиц с наконечниками. Один конец спицы вставляется в отверстие на корпусе ламповой панели, а другой конец в кармашек купола. Купол софтбокса изготовлен из специальной синтетической ткани с серебристой светоотражающей внутренней поверхностью и используется, как рефлектор.
В комплект софтбокса входят два тканевых рассеивателя, один из которых крепится внутрь софтбокса на резинках, а другой надевается на передний край софтбокса и приклеивается на липучку.
Осветитель устанавливается на стойку L-2000 через стандартный шпигот 5/8" с винтовой фиксацией. Положение осветителя можно отрегулировать, изменяя высоту стойки от 75 см до 200 см выдвижением алюминиевых трубок телескопических секций диаметром 15/18/22 мм (секции фиксируются винтовыми зажимами). Так же возможно изменение угла наклона осветителя в пределах от -90 до +90 градусов (ограничивается только габаритами софтбокса).
Характеристики:
- мощность (одного осветителя) - 100 Вт
- световой поток (на расстоянии 1 м) - 3150 люкс
- цветовая температура - 5500 К
- индекс цветопередачи cri - ≥90
- отверстие для установки на шпигот - 5/8"
- размеры софтбокса - 50х70 см
- материал спиц - металл
- диффузор - тканевый рассеиватель
- высота стойки - 75-200 см
- количество секций - 3
- диаметр секций - 15, 18, 22 мм
- материал секций - алюминиевый сплав
- тип зажимов - винтовые
- крепежный адаптер - 5/8"
- размер стойки в сложенном виде - 69х6,5х6,5 см
- размер сумки - 86х30х26 см
- материал внешнего покрытия - оксфорд
- вес комплекта в сумке - 5,2 кг