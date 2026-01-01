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-5 %
Fotokvant STM-01 крепление для ТВ монитора на KPP-21
Fotokvant STM-01 крепление для ТВ монитора на KPP-21
Fotokvant STM-01 крепление для ТВ монитора на KPP-21
Fotokvant STM-01 крепление для ТВ монитора на KPP-21

Fotokvant STM-01 крепление для ТВ монитора на KPP-21

Fotokvant
Артикул: MTG-2185

Fotokvant STM-01 крепление поворотное для ТВ и мониторов на трубу 32 мм. Крепление для ТВ и компьютерных мониторов, подходит для большинства выпущенных моделей. Изготовлен из алюминия и имеет приятное матовое покрытие.

Описание

Fotokvant STM-01 – это профессиональное поворотное крепление для телевизоров и компьютерных мониторов. Оно предназначено для установки на трубу диаметром 32 мм и подходит для большинства современных моделей экранов.

Кронштейн изготовлен из прочного алюминия с матовым покрытием, что обеспечивает лёгкость, устойчивость к коррозии и аккуратный внешний вид. Поворотная конструкция позволяет удобно ориентировать экран под нужным углом.

📌 Основные характеристики:

  • Тип: поворотное крепление (кронштейн)
  • Совместимость: для ТВ и компьютерных мониторов
  • Диаметр трубы для крепления: 32 мм
  • Материал: алюминий
  • Покрытие: матовое
  • Применение: видеостудии, плейбеки, монтажные комнаты

🔧 Совместимость и установка

Производитель рекомендует использовать крепление Fotokvant STM-01 совместно с:

Такая связка идеально подходит для организации большого плейбека в видеостудии: монитор надёжно фиксируется на стойке и может быть повёрнут в сторону оператора или актёров.

✅ Почему выбирают Fotokvant STM-01

  • Надёжность: алюминий и точная подгонка под трубу 32 мм
  • Универсальность: подходит к большинству моделей ТВ и мониторов
  • Удобство: поворотная конструкция для быстрой смены угла обзора

Комплектация

  • Кронштейн Fotokvant STM-01 – 1 шт.
  • Крепёжные элементы (в комплекте)

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