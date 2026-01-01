Fotokvant STM-01 крепление для ТВ монитора на KPP-21

Описание

Fotokvant STM-01 – это профессиональное поворотное крепление для телевизоров и компьютерных мониторов. Оно предназначено для установки на трубу диаметром 32 мм и подходит для большинства современных моделей экранов.

Кронштейн изготовлен из прочного алюминия с матовым покрытием, что обеспечивает лёгкость, устойчивость к коррозии и аккуратный внешний вид. Поворотная конструкция позволяет удобно ориентировать экран под нужным углом.

📌 Основные характеристики:

Тип: поворотное крепление (кронштейн)

Совместимость: для ТВ и компьютерных мониторов

Диаметр трубы для крепления: 32 мм

Материал: алюминий

Покрытие: матовое

Применение: видеостудии, плейбеки, монтажные комнаты

🔧 Совместимость и установка

Производитель рекомендует использовать крепление Fotokvant STM-01 совместно с:

Такая связка идеально подходит для организации большого плейбека в видеостудии: монитор надёжно фиксируется на стойке и может быть повёрнут в сторону оператора или актёров.

✅ Почему выбирают Fotokvant STM-01