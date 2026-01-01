Fotokvant STM-01 крепление для ТВ монитора на KPP-21

Fotokvant STM-01 – это профессиональное поворотное крепление для телевизоров и компьютерных мониторов. Оно предназначено для установки на трубу диаметром 32 мм и подходит для большинства современных моделей экранов.
Кронштейн изготовлен из прочного алюминия с матовым покрытием, что обеспечивает лёгкость, устойчивость к коррозии и аккуратный внешний вид. Поворотная конструкция позволяет удобно ориентировать экран под нужным углом.
📌 Основные характеристики:
- Тип: поворотное крепление (кронштейн)
- Совместимость: для ТВ и компьютерных мониторов
- Диаметр трубы для крепления: 32 мм
- Материал: алюминий
- Покрытие: матовое
- Применение: видеостудии, плейбеки, монтажные комнаты
🔧 Совместимость и установка
Производитель рекомендует использовать крепление Fotokvant STM-01 совместно с:
Такая связка идеально подходит для организации большого плейбека в видеостудии: монитор надёжно фиксируется на стойке и может быть повёрнут в сторону оператора или актёров.
✅ Почему выбирают Fotokvant STM-01
- Надёжность: алюминий и точная подгонка под трубу 32 мм
- Универсальность: подходит к большинству моделей ТВ и мониторов
- Удобство: поворотная конструкция для быстрой смены угла обзора