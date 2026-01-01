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Fotokvant KPP-21 крепление настольное со струбциной
Fotokvant KPP-21 крепление настольное со струбциной
Fotokvant KPP-21 крепление настольное со струбциной
Fotokvant KPP-21 крепление настольное со струбциной

Fotokvant KPP-21 крепление настольное со струбциной

Fotokvant
Артикул: MTG-2186

Fotokvant KPP-21 крепление настольное со струбциной. Крепление под жк-tv и компьютерные мониторы. Подходит под большинство выпущенных моделей. Максимальная высота от столешницы до барашка 44 см. Максимальная толщина столешницы 55 мм. Верх крепления имеет резьбу "мама" 1/4 ". Произведено из алюминия и имеет приятное матовое покрытие.  

Описание

Fotokvant KPP-21 крепление настольное со струбциной

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