Фон бумажный Fotokvant BGP-1310-93 размером 1,35х10 м цвет - белый. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant KPP-21 крепление настольное со струбциной. Крепление под жк-tv и компьютерные мониторы. Подходит под большинство выпущенных моделей. Максимальная высота от столешницы до барашка 44 см. Максимальная толщина столешницы 55 мм. Верх крепления имеет резьбу "мама" 1/4 ". Произведено из алюминия и имеет приятное матовое покрытие.
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Фон бумажный Fotokvant BGP-1310-93 размером 1,35х10 м цвет - белый. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе.
Grifon LED 660 - фотобокс со светодиодным освещением.
Фотобокс предназначен для бестеневой фотографии. В комплект входят четыре плексигласовых фона: черный, белый, оранжевый, серый.