QZSD LS-157 стойка 160 см с колесами для монитора ТВ

QZSD LS-157 – мобильная стойка 160 см с колесами для монитора и ТВ
QZSD LS-157 (артикул MTG-2182) – это мобильная стойка высотой 160 см с колёсами, предназначенная для установки телевизоров, мониторов, видеоэкранов и другого оборудования. Стойка обеспечивает надёжную фиксацию и удобное перемещение экрана по студии, офису или домашнему пространству.
Конструкция оснащена колёсами с тормозами, что позволяет легко перемещать стойку и фиксировать её в нужном положении. Регулируемая высота и универсальное крепление делают её совместимой с большинством моделей мониторов и телевизоров. Стойка изготовлена из прочных материалов, гарантирующих долговечность и устойчивость при интенсивной эксплуатации.
Назначение и применение
- Установка мониторов и ТВ: для крепления экранов в студии, офисе или дома.
- Мобильность оборудования: для быстрого перемещения экрана между локациями.
- Студийная работа: для видеомониторов при съёмке.
- Презентации и конференции: для удобного размещения экрана.
Ключевые особенности
- Высота 160 см: удобная рабочая высота.
- Колёса с тормозами: мобильность и надёжная фиксация.
- Универсальное крепление: совместимость с большинством мониторов и ТВ.
- Регулируемая высота: настройка под нужный уровень.
- Прочная конструкция: устойчивость и долговечность.
- Лёгкая сборка: быстрая установка и настройка.
Технические характеристики
- Тип: стойка для монитора/ТВ с колёсами
- Бренд: QZSD
- Модель: LS-157
- Максимальная высота: 160 см
- Колёса: есть (с тормозами)
- Крепление: универсальное (VESA)
- Применение: студия, офис, дом
Как использовать стойку
- Сборка: соберите стойку согласно инструкции.
- Установка экрана: закрепите монитор или ТВ на креплении.
- Регулировка высоты: настройте высоту экрана под удобный уровень.
- Перемещение: используйте колёса для перемещения стойки по помещению.
- Фиксация: зафиксируйте колёса тормозами для устойчивости.
Преимущества использования
- Мобильность: лёгкое перемещение экрана.
- Универсальность: подходит для различных моделей мониторов и ТВ.
- Удобство: регулируемая высота для комфортной работы.
- Надёжность: прочная конструкция обеспечивает устойчивость.
Совместимость с оборудованием
- Мониторы: большинство моделей с креплением VESA.
- Телевизоры: небольшие и средние ТВ.