QZSD LS-157 стойка 160 см с колесами для монитора ТВ

Описание

QZSD LS-157 – мобильная стойка 160 см с колесами для монитора и ТВ

QZSD LS-157 (артикул MTG-2182) – это мобильная стойка высотой 160 см с колёсами, предназначенная для установки телевизоров, мониторов, видеоэкранов и другого оборудования. Стойка обеспечивает надёжную фиксацию и удобное перемещение экрана по студии, офису или домашнему пространству.

Конструкция оснащена колёсами с тормозами, что позволяет легко перемещать стойку и фиксировать её в нужном положении. Регулируемая высота и универсальное крепление делают её совместимой с большинством моделей мониторов и телевизоров. Стойка изготовлена из прочных материалов, гарантирующих долговечность и устойчивость при интенсивной эксплуатации.

Назначение и применение

Установка мониторов и ТВ: для крепления экранов в студии, офисе или дома.

для крепления экранов в студии, офисе или дома. Мобильность оборудования: для быстрого перемещения экрана между локациями.

для быстрого перемещения экрана между локациями. Студийная работа: для видеомониторов при съёмке.

для видеомониторов при съёмке. Презентации и конференции: для удобного размещения экрана.

Ключевые особенности

Высота 160 см: удобная рабочая высота.

удобная рабочая высота. Колёса с тормозами: мобильность и надёжная фиксация.

мобильность и надёжная фиксация. Универсальное крепление: совместимость с большинством мониторов и ТВ.

совместимость с большинством мониторов и ТВ. Регулируемая высота: настройка под нужный уровень.

настройка под нужный уровень. Прочная конструкция: устойчивость и долговечность.

устойчивость и долговечность. Лёгкая сборка: быстрая установка и настройка.

Технические характеристики

Тип: стойка для монитора/ТВ с колёсами

стойка для монитора/ТВ с колёсами Бренд: QZSD

QZSD Модель: LS-157

LS-157 Максимальная высота: 160 см

160 см Колёса: есть (с тормозами)

есть (с тормозами) Крепление: универсальное (VESA)

универсальное (VESA) Применение: студия, офис, дом

Как использовать стойку

Сборка: соберите стойку согласно инструкции. Установка экрана: закрепите монитор или ТВ на креплении. Регулировка высоты: настройте высоту экрана под удобный уровень. Перемещение: используйте колёса для перемещения стойки по помещению. Фиксация: зафиксируйте колёса тормозами для устойчивости.

Преимущества использования

Мобильность: лёгкое перемещение экрана.

лёгкое перемещение экрана. Универсальность: подходит для различных моделей мониторов и ТВ.

подходит для различных моделей мониторов и ТВ. Удобство: регулируемая высота для комфортной работы.

регулируемая высота для комфортной работы. Надёжность: прочная конструкция обеспечивает устойчивость.

Совместимость с оборудованием