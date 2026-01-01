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QZSD LS-157 стойка 160 см с колесами для монитора ТВ
QZSD LS-157 стойка 160 см с колесами для монитора ТВ
QZSD LS-157 стойка 160 см с колесами для монитора ТВ
QZSD LS-157 стойка 160 см с колесами для монитора ТВ
QZSD LS-157 стойка 160 см с колесами для монитора ТВ
QZSD LS-157 стойка 160 см с колесами для монитора ТВ
QZSD LS-157 стойка 160 см с колесами для монитора ТВ

QZSD LS-157 стойка 160 см с колесами для монитора ТВ

QZSD
Артикул: MTG-2190

QZSD LS-157 стойка 160 см с колесами для монитора ТВ. Стойка на колесах для монтирования ТВ небольшого размера или компьютерного монитора. Минимальная высота по центру 95 см, максимальная - 160 см. Выполнена из алюминия. Колеса радиусом 22 см. Длина в сложенном состоянии 79 см. Вес 3 кг.

Описание

QZSD LS-157 – мобильная стойка 160 см с колесами для монитора и ТВ

QZSD LS-157 (артикул MTG-2182) – это мобильная стойка высотой 160 см с колёсами, предназначенная для установки телевизоров, мониторов, видеоэкранов и другого оборудования. Стойка обеспечивает надёжную фиксацию и удобное перемещение экрана по студии, офису или домашнему пространству.

Конструкция оснащена колёсами с тормозами, что позволяет легко перемещать стойку и фиксировать её в нужном положении. Регулируемая высота и универсальное крепление делают её совместимой с большинством моделей мониторов и телевизоров. Стойка изготовлена из прочных материалов, гарантирующих долговечность и устойчивость при интенсивной эксплуатации.

Назначение и применение

  • Установка мониторов и ТВ: для крепления экранов в студии, офисе или дома.
  • Мобильность оборудования: для быстрого перемещения экрана между локациями.
  • Студийная работа: для видеомониторов при съёмке.
  • Презентации и конференции: для удобного размещения экрана.

Ключевые особенности

  • Высота 160 см: удобная рабочая высота.
  • Колёса с тормозами: мобильность и надёжная фиксация.
  • Универсальное крепление: совместимость с большинством мониторов и ТВ.
  • Регулируемая высота: настройка под нужный уровень.
  • Прочная конструкция: устойчивость и долговечность.
  • Лёгкая сборка: быстрая установка и настройка.

Технические характеристики

  • Тип: стойка для монитора/ТВ с колёсами
  • Бренд: QZSD
  • Модель: LS-157
  • Максимальная высота: 160 см
  • Колёса: есть (с тормозами)
  • Крепление: универсальное (VESA)
  • Применение: студия, офис, дом

Как использовать стойку

  1. Сборка: соберите стойку согласно инструкции.
  2. Установка экрана: закрепите монитор или ТВ на креплении.
  3. Регулировка высоты: настройте высоту экрана под удобный уровень.
  4. Перемещение: используйте колёса для перемещения стойки по помещению.
  5. Фиксация: зафиксируйте колёса тормозами для устойчивости.

Преимущества использования

  • Мобильность: лёгкое перемещение экрана.
  • Универсальность: подходит для различных моделей мониторов и ТВ.
  • Удобство: регулируемая высота для комфортной работы.
  • Надёжность: прочная конструкция обеспечивает устойчивость.

Совместимость с оборудованием

  • Мониторы: большинство моделей с креплением VESA.
  • Телевизоры: небольшие и средние ТВ.

Комплектация

  • В стандартную поставку входит стойка QZSD LS-157 с колёсами и креплением для монитора/ТВ.

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