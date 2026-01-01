E-IMAGE EIA71 Monitor holder адаптер для монитора

Арт. MTG-2185

до конца распродажи 8 дн, 10 ч

Fotokvant STM-01 крепление поворотное для ТВ и мониторов на трубу 32 мм. Крепление для ТВ и компьютерных мониторов, подходит для большинства выпущенных моделей. Изготовлен из алюминия и имеет приятное матовое покрытие.