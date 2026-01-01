E-IMAGE EIA71 Monitor holder адаптер для монитора

- Регулировка угла наклона.
- Для установки на стойку или любое оборудование, оснащенное стержнем 5/8" (16 мм).
- Нагрузка до 15 кг
- Вес 0,47 кг
Вес груза – 4 кг. Противовес используется со штангами диаметром до 35 мм.
Москва
Малая Семеновская 3с6
E-IMAGE Monitor holder адаптер для монитора.
Прочный адаптер для установки мониторов стандарта VESA. Предназначен для дисплеев с экраном размером от 13 до 30 дюймов.
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Вес груза – 4 кг. Противовес используется со штангами диаметром до 35 мм.
Fotokvant STM-01 крепление поворотное для ТВ и мониторов на трубу 32 мм. Крепление для ТВ и компьютерных мониторов, подходит для большинства выпущенных моделей. Изготовлен из алюминия и имеет приятное матовое покрытие.
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