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E-IMAGE EIA71 Monitor holder адаптер для монитора

E-IMAGE EIA71 Monitor holder адаптер для монитора

E-IMAGE
Артикул: DAN-9309

E-IMAGE Monitor holder адаптер для монитора.

Прочный адаптер для установки мониторов стандарта VESA. Предназначен для дисплеев с экраном размером от 13 до 30 дюймов.

Описание

  • Регулировка угла наклона.
  • Для установки на стойку или любое оборудование, оснащенное стержнем 5/8" (16 мм).
  • Нагрузка до 15 кг
  • Вес 0,47 кг

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