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Kupo CS40MKB 40" C Stand Kits Black стандартная стойка в комплекте с головой и кронштейном
Kupo CS40MKB 40" C Stand Kits Black стандартная стойка в комплекте с головой и кронштейном
Kupo CS40MKB 40" C Stand Kits Black стандартная стойка в комплекте с головой и кронштейном

Kupo CS40MKB 40" C Stand Kits Black стандартная стойка в комплекте с головой и кронштейном

Kupo
Артикул: NVF-8845

Kupo CS40MKB 40" C Stand Kits Black – стандартная стойка в комплекте с головой и кронштейном 101 см. Модель оснащена одной сдвигаемой ножкой, которая позволяет адаптировать положение стойки на неровных поверхностях. Стойка изготовлена из стали и имеет черную порошковую окраску. Вес –9,19 кг. Максимальная высота – 323 см.

Описание

Си-стенд Kupo CS40MKB 40" C Stand Kits Black (комплект с головой и кронштейном)

Kupo CS40MKB — это профессиональный стальной си-стенд (C-stand) черного цвета с порошковым покрытием, укомплектованный грип-головой и удлинительным кронштейном. Это готовое решение для надежной установки осветительного оборудования, флагов, отражателей и других аксессуаров в студии или на локации.

Основные характеристики

  • Максимальная высота: 323 см.
  • Минимальная высота: 134 см.
  • Длина в сложенном виде: 132 см.
  • Диаметр основания: 100 см.
  • Максимальная нагрузка: 10 кг.
  • Вес стойки: 9,19 кг.
  • Материал: Сталь с черным порошковым покрытием.
  • Количество секций: 3 (диаметры 35, 30, 25 мм).
  • Крепление для оборудования: Студийный палец 5/8".
  • Особенность основания: Одна выдвижная ножка для устойчивости на неровных поверхностях.
  • Цвет: черный

Особенности и применение

Эта модель является одним из самых распространенных типов установочного оборудования в кино- и фотоиндустрии благодаря своей прочности и гибкости. Стойка используется самостоятельно или в сочетании с головкой и кронштейном для монтажа осветительных приборов и широкого спектра светоформирующих инструментов. Выдвижная ножка обеспечивает максимальную опору даже на неровных поверхностях, что особенно важно при работе с тяжелым оборудованием.

Комплектация

  • Си-стенд Kupo CS40MKB — 1 шт.
  • Удлинительный кронштейн (grip arm) длиной 101 см — 1 шт.
  • Поворотная грип-головка 2.5” — 1 шт.

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