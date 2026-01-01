Kupo CS40MKB 40" C Stand Kits Black стандартная стойка в комплекте с головой и кронштейном

Си-стенд Kupo CS40MKB 40" C Stand Kits Black (комплект с головой и кронштейном)
Kupo CS40MKB — это профессиональный стальной си-стенд (C-stand) черного цвета с порошковым покрытием, укомплектованный грип-головой и удлинительным кронштейном. Это готовое решение для надежной установки осветительного оборудования, флагов, отражателей и других аксессуаров в студии или на локации.
Основные характеристики
- Максимальная высота: 323 см.
- Минимальная высота: 134 см.
- Длина в сложенном виде: 132 см.
- Диаметр основания: 100 см.
- Максимальная нагрузка: 10 кг.
- Вес стойки: 9,19 кг.
- Материал: Сталь с черным порошковым покрытием.
- Количество секций: 3 (диаметры 35, 30, 25 мм).
- Крепление для оборудования: Студийный палец 5/8".
- Особенность основания: Одна выдвижная ножка для устойчивости на неровных поверхностях.
- Цвет: черный
Особенности и применение
Эта модель является одним из самых распространенных типов установочного оборудования в кино- и фотоиндустрии благодаря своей прочности и гибкости. Стойка используется самостоятельно или в сочетании с головкой и кронштейном для монтажа осветительных приборов и широкого спектра светоформирующих инструментов. Выдвижная ножка обеспечивает максимальную опору даже на неровных поверхностях, что особенно важно при работе с тяжелым оборудованием.
- Для большей устойчивости используйте грузы и утяжелители.
- Для крепления на штангу фрострам, используйте муфты