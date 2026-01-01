Kupo CS40MKB 40" C Stand Kits Black стандартная стойка в комплекте с головой и кронштейном

Описание

Си-стенд Kupo CS40MKB 40" C Stand Kits Black (комплект с головой и кронштейном)

Kupo CS40MKB — это профессиональный стальной си-стенд (C-stand) черного цвета с порошковым покрытием, укомплектованный грип-головой и удлинительным кронштейном. Это готовое решение для надежной установки осветительного оборудования, флагов, отражателей и других аксессуаров в студии или на локации.

Основные характеристики

Максимальная высота: 323 см.

323 см. Минимальная высота: 134 см.

134 см. Длина в сложенном виде: 132 см.

132 см. Диаметр основания: 100 см.

100 см. Максимальная нагрузка: 10 кг.

10 кг. Вес стойки: 9,19 кг.

9,19 кг. Материал: Сталь с черным порошковым покрытием.

Сталь с черным порошковым покрытием. Количество секций: 3 (диаметры 35, 30, 25 мм).

3 (диаметры 35, 30, 25 мм). Крепление для оборудования: Студийный палец 5/8".

Студийный палец 5/8". Особенность основания: Одна выдвижная ножка для устойчивости на неровных поверхностях.

Одна выдвижная ножка для устойчивости на неровных поверхностях. Цвет: черный

Особенности и применение

Эта модель является одним из самых распространенных типов установочного оборудования в кино- и фотоиндустрии благодаря своей прочности и гибкости. Стойка используется самостоятельно или в сочетании с головкой и кронштейном для монтажа осветительных приборов и широкого спектра светоформирующих инструментов. Выдвижная ножка обеспечивает максимальную опору даже на неровных поверхностях, что особенно важно при работе с тяжелым оборудованием.