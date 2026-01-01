Шаровая голова QZSD Q03.
Шаровая голова с резьбой 1/4 дюйма для крепления оборудования и 3/8 дюйма для крепления к штативу или моноподу. Максимальная нагрузка - 10 кг, высота - 100 мм. Материал - алюминий.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Manfrotto 386B-1 - зажим-держатель.
Алюминиевый зажим-держатель для установки фотооборудования и аксессуаров на студийные стойки и любые другие цилиндрические и плоские поверхности.
Максимальная нагружка - 4 кг. Вес - 120 гр.
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Шаровая голова QZSD Q03.
Шаровая голова с резьбой 1/4 дюйма для крепления оборудования и 3/8 дюйма для крепления к штативу или моноподу. Максимальная нагрузка - 10 кг, высота - 100 мм. Материал - алюминий.
Адаптер мама-мама Fotokvant FLH-63 на 3/8 и 1/4 дюйма.
Адаптер из хромированной стали со стандартными резьбовыми отверстиями 3/8 и 1/4 дюйма.
Manfrotto 244MINI – алюминиевый шарнирный кронштейн с двумя сменными креплениями на 1/4". Комплектуется дополнительным переходником на 3/8". Длина – 24 см, вес – 1,090 кг. Совместим со штативами Manfrotto 055 и 190 серии, а также с держателем 386B-1 Nano Clamp.
Переходник Falcon Eyes SP-H F4M8 для студийного оборудования.
Переходник для установки фото и видео оборудования с резьбой 3/8" (папа) и 1/4" (мама). Для удобства закручивания имеет насечку. Габаритные размеры - 15х20 мм. Вес - 18 г. Изготовлен из стали.
Kupo KCP730B Pincer Clamp - держатель-зажим для установки оборудования.
Зажим является уменьшенной копией держателя-зажима Convi Clamp. Захваты зажима снабжены резиновыми накладками которые обеспечивают прочность охвата на круглых и прямоугольных поверхностях. Он может быть установлен на трубах диаметром от 13 до 35 мм.
Зажим оснащен крепежной резьбой 1/4'' и 3/8'', он идеально подходит для установки камер, осветительных приборов, мониторов и аксессуаров весом до 6 кг.
Вес - 130 грамм.
Переходник Falcon Eyes SP-W M8M4 для студийного оборудования.
Переходник для установки фото и видео оборудования с двумя резьбами 1/4" (папа) и 3/8" (папа), под ключ на 13. Габаритные размеры - 15х21 мм. Изготовлен из стали.
Переходник Falcon Eyes SP-H F8M4 для студийного оборудования.
Переходник для установки фото и видео оборудования с резьбой 1/4" (папа) и 3/8" (мама). Для удобства закручивания имеет насечку. Габаритные размеры - 15х20 мм. Вес - 15 г. Изготовлен из стали.