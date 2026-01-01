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Manfrotto 386B-1 зажим-держатель

Manfrotto 386B-1 зажим-держатель

Manfrotto
Артикул: NVF-9598

Manfrotto 386B-1 - зажим-держатель.

Алюминиевый зажим-держатель для установки фотооборудования и аксессуаров на студийные стойки и любые другие цилиндрические и плоские поверхности.

Максимальная нагружка - 4 кг. Вес - 120 гр.

Описание

Manfrotto 386B-1 зажим-держатель

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