Falcon Eyes SP-H F8M4 переходник

Кабель черно-серый Baseus CATKLF-ALG1 с USB на TypeC (20V 5A), длина - 2 м.
Удобный и надежный кабель для любого устройства с разъемами Type-C. Длина - 200 см. Максимальный ток составляет около 5 А. Цвет - черно-серый.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Переходник Falcon Eyes SP-H F8M4 для студийного оборудования.
Переходник для установки фото и видео оборудования с резьбой 1/4" (папа) и 3/8" (мама). Для удобства закручивания имеет насечку. Габаритные размеры - 15х20 мм. Вес - 15 г. Изготовлен из стали.
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Кабель черно-серый Baseus CATKLF-ALG1 с USB на TypeC (20V 5A), длина - 2 м.
Удобный и надежный кабель для любого устройства с разъемами Type-C. Длина - 200 см. Максимальный ток составляет около 5 А. Цвет - черно-серый.
Fotokvant NVF-6876 – металлический держатель для трех накамерных вспышек.
Представляет из себя цельнометаллический адаптер с тремя холодными башмаками для трех вспышек. Изготовлен из металлического сплава с анодированным покрытием и имеет адаптер с 3/8 – 1/4 дюйма. Вес, г – 104. Устанавливается на стойку или штатив с резьбой 1/4, либо 3/8 дюйма. Размер, см – 7,5x6x2,6. Совместим с большинством накамерных вспышек, например, Canon, Nikon, Yohgnou, Grifon, Godox, Falcon Eyes, Pentax, Olympus, Metz, Nissin, Sigma, Vivitar.
Кольцевой светодиодный осветитель Phottix (81470) Nuada Ring 10 LED. Кольцевой LED-осветитель с диаметром лампы 26 см, 120 светодиодами и матовой рассеивающей поверхностью. Индекс цветопередачи - CRI 95+. Изменение цветовой температуры от 2600 K до 5800 К. Питание через кабель Micro USB. Предусмотрено крепление холодный башмак для вспомогательного оборудования. Подходит для фото- и видеосъемки, пригодится визажистам и стилистам. В комплекте настольная подставка, мини-штатив MT-one и адаптер для холодного башмака. Высота стойки - 25 см.
Переходник Falcon Eyes SP-W M8M4 для студийного оборудования.
Переходник для установки фото и видео оборудования с двумя резьбами 1/4" (папа) и 3/8" (папа), под ключ на 13. Габаритные размеры - 15х21 мм. Изготовлен из стали.
Fotokvant FLH-16 – резьбовой адаптер черного цвета для установки камеры или аксессуаров на штатив.
Имеет стандартный винт 1/4 дюйма и отверстие 3/8 дюйма. Оснащен нескользящей резиновой прокладкой. Внешний диаметр, см ~2,8 см. Высота, см – 1,5.
Комплект адаптеров Fotokvant FLH-KIT-02L 1/4-3/8-5/8".
Комплект для установки студийных аксессуаров служит для перехода с резьбы папа и мама, 1/4 и 3/8 дюйма на стандартный адаптер для студийного оборудования 5/8 дюйма (16 мм). Материал - латунь.