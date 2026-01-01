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Falcon Eyes SP-H F8M4 переходник

Falcon Eyes SP-H F8M4 переходник

Falcon Eyes
Артикул: DAN-4156

Переходник Falcon Eyes SP-H F8M4 для студийного оборудования.

Переходник для установки фото и видео оборудования с резьбой 1/4" (папа) и 3/8" (мама). Для удобства закручивания имеет насечку. Габаритные размеры - 15х20 мм. Вес - 15 г. Изготовлен из стали.

Описание

Falcon Eyes SP-H F8M4 переходник

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