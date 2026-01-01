Fotokvant FLH-63 шестигранный адаптер для супер-клампа 3/8 и 1/4 дюйма

Fotokvant FLH-19 – адаптер для горячего башмака на резьбу 3/8 дюйма с двумя зажимными гайками. Изготовлен из алюминия. Вес, г – 20.
Москва
Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Адаптер мама-мама Fotokvant FLH-63 на 3/8 и 1/4 дюйма.
Адаптер из хромированной стали со стандартными резьбовыми отверстиями 3/8 и 1/4 дюйма.
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Fotokvant FLH-19 – адаптер для горячего башмака на резьбу 3/8 дюйма с двумя зажимными гайками. Изготовлен из алюминия. Вес, г – 20.
Kupo KS060 16 mm Socket w/1/4" Thread - переходник-фиксатор для стойки 5/8" на 1/4".
Переходник для установки оборудования с посадочным местом под резьбу (мама) 1/4" на стойки диаметром посадочного места (папа) 5/8".
Переходник имеет пдпружиненый зажимной винт.
Grifon FLH-07 – переходник для установки студийных вспышек и аксессуаров. Адаптер с двумя разьбами типа мама – 1/4" и 3/8", диаметр адаптера – 16 мм. Материал изготовления – сталь.
Переходник Falcon Eyes SP-H F8M4 для студийного оборудования.
Переходник для установки фото и видео оборудования с резьбой 1/4" (папа) и 3/8" (мама). Для удобства закручивания имеет насечку. Габаритные размеры - 15х20 мм. Вес - 15 г. Изготовлен из стали.
Наглазник для камер Nikon Fotokvant Eyecup DK-19.
Наглазник повышает удобство съемки фотокамерой с использованием видоискателя, благодаря тому, что уменьшает количество света, попадающего в видоискатель, делает изображение в видоискателе более контрастным. Сторона, которая крепится к видоискателю, имеет жесткую пластиковую форму, точно соответствующую пазам на видоискателе. Резиновая окантовка не раздражает кожу лица при использовании видоискателя и позволяет фотографировать в очках.
Manfrotto 014-14 – адаптер-переходник на стандартные стойки с креплением 5/8 дюйма для установки в горизонтальной или вертикальной плоскости осветительного оборудования с резьбой 1/4 дюйма.
Крепление для установки GoPro на штативы или моноподы Fujimi GP TM-1.
Переходник для установки камеры GoPro на стандартный штатив или монопод c резьбой 1/4". Изготовлен аксессуар из черного пластика и стали. Совместим со всеми камерами моделей GoPro hero2, GoPro Hero3, GoPro HD Hero, камерами SupTig.