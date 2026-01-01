images
images
images
images
images
images
images
Fotokvant FLH-63 шестигранный адаптер для супер-клампа 3/8 и 1/4 дюйма
Fotokvant FLH-63 шестигранный адаптер для супер-клампа 3/8 и 1/4 дюйма
Fotokvant FLH-63 шестигранный адаптер для супер-клампа 3/8 и 1/4 дюйма
Fotokvant FLH-63 шестигранный адаптер для супер-клампа 3/8 и 1/4 дюйма
Fotokvant FLH-63 шестигранный адаптер для супер-клампа 3/8 и 1/4 дюйма
Fotokvant FLH-63 шестигранный адаптер для супер-клампа 3/8 и 1/4 дюйма
Fotokvant FLH-63 шестигранный адаптер для супер-клампа 3/8 и 1/4 дюйма

Fotokvant FLH-63 шестигранный адаптер для супер-клампа 3/8 и 1/4 дюйма

Fotokvant
Артикул: DAN-2742

Адаптер мама-мама Fotokvant FLH-63 на 3/8 и 1/4 дюйма.

Адаптер из хромированной стали со стандартными резьбовыми отверстиями 3/8 и 1/4 дюйма.

Описание

Fotokvant FLH-63 шестигранный адаптер для супер-клампа 3/8 и 1/4 дюйма

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Fotokvant FLH-19 адаптер для горячего башмака резьба 3/8 дюйма
Fotokvant FLH-19 адаптер для горячего башмака резьба 3/8 дюйма
Fotokvant FLH-19 адаптер для горячего башмака резьба 3/8 дюйма
Арт. NVF-6599
Fotokvant FLH-19 адаптер для горячего башмака резьба 3/8 дюйма
Наличие
более 10 шт

Fotokvant FLH-19 – адаптер для горячего башмака на резьбу 3/8 дюйма с двумя зажимными гайками. Изготовлен из алюминия. Вес, г – 20.

340 ₽
В корзину
Kupo KS060 16 mm Socket w/1/4&quot; Thread переходник-фиксатор для стойки 5/8
Kupo KS060 16 mm Socket w/1/4&quot; Thread переходник-фиксатор для стойки 5/8
Kupo KS060 16 mm Socket w/1/4&quot; Thread переходник-фиксатор для стойки 5/8
Арт. NVF-9496
Kupo KS060 16 mm Socket w/1/4" Thread переходник-фиксатор для стойки 5/8
Наличие
в наличии 4-10 шт

Kupo KS060 16 mm Socket w/1/4" Thread - переходник-фиксатор для стойки 5/8" на 1/4".

Переходник для установки оборудования с посадочным местом под резьбу (мама) 1/4" на стойки диаметром посадочного места (папа) 5/8". 

Переходник имеет пдпружиненый зажимной винт.

1 380 ₽
В корзину
Grifon FLH-07 адаптер
Арт. NVF-2366
Grifon FLH-07 адаптер
Наличие
более 10 шт

Grifon FLH-07 – переходник для установки студийных вспышек и аксессуаров. Адаптер с двумя разьбами типа мама – 1/4" и 3/8", диаметр адаптера – 16 мм. Материал изготовления – сталь.

190 ₽
В корзину
Falcon Eyes SP-H F8M4 переходник
Арт. DAN-4156
Falcon Eyes SP-H F8M4 переходник
Наличие
более 10 шт

Переходник Falcon Eyes SP-H F8M4 для студийного оборудования.

Переходник для установки фото и видео оборудования с резьбой 1/4" (папа) и 3/8" (мама). Для удобства закручивания имеет насечку. Габаритные размеры - 15х20 мм. Вес - 15 г. Изготовлен из стали.

370 ₽
В корзину
Fotokvant Eyecup DK-19 наглазник для камер Nikon
Fotokvant Eyecup DK-19 наглазник для камер Nikon
Арт. DAN-3987
Fotokvant Eyecup DK-19 наглазник для камер Nikon
Наличие
в наличии 4-10 шт

Наглазник для камер Nikon Fotokvant Eyecup DK-19.

Наглазник повышает удобство съемки фотокамерой с использованием видоискателя, благодаря тому, что уменьшает количество света, попадающего в видоискатель, делает изображение в видоискателе более контрастным. Сторона, которая крепится к видоискателю, имеет жесткую пластиковую форму, точно соответствующую пазам на видоискателе. Резиновая окантовка не раздражает кожу лица при использовании видоискателя и позволяет фотографировать в очках.

250 ₽
В корзину
Manfrotto 014-14 адаптер 5/8&quot; и 1/4&quot;
Арт. OLE-0564
Manfrotto 014-14 адаптер 5/8" и 1/4"
Наличие
в наличии 1-3 шт

Manfrotto 014-14 – адаптер-переходник на стандартные стойки с креплением 5/8 дюйма для установки в горизонтальной или вертикальной плоскости осветительного оборудования с резьбой 1/4 дюйма.

2 890 ₽
В корзину
Fujimi GP TM-1 крепление для установки GoPro на штативы или моноподы c резьбой 1/4
Арт. DAN-0470
Fujimi GP TM-1 крепление для установки GoPro на штативы или моноподы c резьбой 1/4
Наличие
более 10 шт

Крепление для установки GoPro на штативы или моноподы Fujimi GP TM-1.

Переходник для установки камеры GoPro на стандартный штатив или монопод c резьбой 1/4". Изготовлен аксессуар из черного пластика и стали. Совместим со всеми камерами моделей GoPro hero2, GoPro Hero3, GoPro HD Hero, камерами SupTig.

150 ₽
В корзину

Видео

Чистка матрицы фотоаппарата. Чем и как нужно чистить оптику
Чистка матрицы фотоаппарата. Чем и как нужно чистить оптику
Видеообзор &quot;Какие виды отражателей бывают и как избежать ошибок при работе с лайт-диском&quot;
Видеообзор "Какие виды отражателей бывают и как избежать ошибок при работе с лайт-диском"
Освещение в стиле фильмов нуар. Часть 1
Освещение в стиле фильмов нуар. Часть 1
Позирование в будуарной фотосессии. Часть II
Позирование в будуарной фотосессии. Часть II
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.