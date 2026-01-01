Характеристики:
- Максимальная нагрузка 3 кг
- Диапазон захвата - диаметр труб 13-35 мм, толщина плоских поверхностей 5-20 мм
- Крепление - внутренние резьбы 1/4"-20 и 3/8"-16
- Материал - алюминий
- Цвет - черный
- Вес - 130 г
Москва
Малая Семеновская 3с6
Kupo KCP730B Pincer Clamp - держатель-зажим для установки оборудования.
Зажим является уменьшенной копией держателя-зажима Convi Clamp. Захваты зажима снабжены резиновыми накладками которые обеспечивают прочность охвата на круглых и прямоугольных поверхностях. Он может быть установлен на трубах диаметром от 13 до 35 мм.
Зажим оснащен крепежной резьбой 1/4'' и 3/8'', он идеально подходит для установки камер, осветительных приборов, мониторов и аксессуаров весом до 6 кг.
Вес - 130 грамм.
Характеристики:
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