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Kupo KCP730B Pincer Clamp держатель-зажим

Kupo KCP730B Pincer Clamp держатель-зажим

Kupo
Артикул: NVF-9471

Kupo KCP730B Pincer Clamp - держатель-зажим для установки оборудования.

Зажим является уменьшенной копией держателя-зажима Convi Clamp. Захваты зажима снабжены резиновыми накладками которые обеспечивают прочность охвата на круглых и прямоугольных поверхностях. Он может быть установлен на трубах диаметром от 13 до 35 мм.

Зажим оснащен крепежной резьбой 1/4'' и 3/8'', он идеально подходит для установки камер, осветительных приборов, мониторов и аксессуаров весом до 6 кг.

Вес - 130 грамм.

Описание

Характеристики:

  • Максимальная нагрузка 3 кг
  • Диапазон захвата - диаметр труб 13-35 мм, толщина плоских поверхностей 5-20 мм
  • Крепление - внутренние резьбы 1/4"-20 и 3/8"-16
  • Материал - алюминий
  • Цвет - черный
  • Вес - 130 г

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