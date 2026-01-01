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Kupo KD-C55 зажим для кабеля 4 шт

Kupo KD-C55 зажим для кабеля 4 шт

Kupo
Артикул: DAN-8954

Kupo KD-C55 - зажимы для фиксации кабеля к стойкам, журавлю или автополу. Подойдут для установки на трубы диаметром от 50 до 55мм.

Описание

Kupo KD-C55 зажим для кабеля 4 шт

Комплектация

Kupo KD-C55 зажим для кабеля - 4 шт

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