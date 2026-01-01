Мощный зажим Avenger C4462-1 выдерживает нагрузку 500 кг.
Вес - 0,52 кг.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Kupo KD-C55 - зажимы для фиксации кабеля к стойкам, журавлю или автополу. Подойдут для установки на трубы диаметром от 50 до 55мм.
Kupo KD-C55 зажим для кабеля - 4 шт
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Мощный зажим Avenger C4462-1 выдерживает нагрузку 500 кг.
Вес - 0,52 кг.
Kupo KCP-830B Slim Type Half Coupler black зажим-хомут резьба М10 на трубу 48-51 до 300 кг
Профессиональный зажим-хомут сделан из высокопрочного алюминиевого экструдированного профиля 6061, окрашен в черный цвет. Легкий и компактный, прочный и долговечный, безопасный в использовании. Хомут предназначен для установки на подвесные системы из труб стандартных диаметров. Выдерживает нагрузку до 300 кг.
Адаптер Kupo KD-T50P - зажим-хомут предназначен для крепления автополов к трубам или подвесным систем. Используется для установки на трубы диаметром 48-51 мм.
KUPO C-05B Aluminum Alloy Hook-Black зажим-крюк. Крюк-зажим из сплава алюминия. Подходит для трубок диаметром 30-51 мм. Оснащён втулкой диаметром 17мм (Dabo) с крепёжным болтом 3/8”-16.
Вес 0,45 кг
Допустимая нагрузка 40 кг
Fotokvant CL-C35 – студийная монтажная клипса для фиксации тканевых и сюжетных студийных фонов, а также цветных фильтров и фрострам. Клипса-зажим также подходит для крепления фолиевых фильтров на шторках осветительного прибора. Она изготовлена из металла, а на захватах имеются резиновые накладки.
Мощный и надежный зажим Avenger C460-1 выдерживает нагрузку 500 кг.
Kupo KCP-844 T.V. Coupler хомут с комбинированным крепежом
Держатель T.V. Coupler сделан из высокопрочного алюминиевого экструдированного профиля 6061. Легкий и компактный, прочный и долговечный, безопасный в использовании. Разработан для установки осветительного оборудования на стандартную стойку и стойку серии junior. Оснащен стандартным 28мм посадочным местом под большой студийный палец, а также стандартным выдвижным студийным пальцем диаметром 16мм. Узел выдерживает нагрузку 300 кг. Держатель оснащён предохранительным штифтом для большого студийного пальца, штифт прикреплен к держателю на тросик.
Адаптер Godox SA-17 Bowens для установки проекционной насадки SA-P осветителей Godox S60 и Godox S30 на светодиодные источники постоянного света с байонетом Bowens.
Fotokvant BGA-D6 – труба дюралевая 6,0 м длиной, внутренний диаметр 47 мм. Вставляется в картонную трубу, на которой намотан фон, чтобы предотвратить изгибание фона в результате провисания. С ее помощью удается избегать поломок подъемника фона, а также образование складок на полотне. Подъемники фона вставляются непосредственно в трубу.