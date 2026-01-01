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Kupo KCP-720 DOUBLE Convi Clamp-Silver двойной держатель-зажим
Kupo KCP-720 DOUBLE Convi Clamp-Silver двойной держатель-зажим
Kupo KCP-720 DOUBLE Convi Clamp-Silver двойной держатель-зажим

Kupo KCP-720 DOUBLE Convi Clamp-Silver двойной держатель-зажим

Kupo
Артикул: NVF-9506

Kupo KCP720P DOUBLE Convi Clamp W/KCP-7SDL Saddle - двойной держатель-зажим Convi Clamp.

Конструкция предстовляет собой два зажима Convi Clamp скрепленные между собой под углом 90 градусов. Крепежная система прекрасно подходит для монтажа поперечной перекладины для фонов или распорок. Цвет - серебро.

Описание

Характеристики:

  • Диапазон захвата - диаметр труб 12-51 мм, толщина плоских поверхностей 12-40 мм
  • Материал - алюминий, сталь
  • Цвет - черный
  • Вес - 1,09 кг

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