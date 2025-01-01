Мощный и надежный зажим Avenger C460-1 выдерживает нагрузку 500 кг.
KUPO C-12B Steel clamp black зажим-крюк. Крюк-зажим из стали с черным покрытием.
Подходит для трубок диаметром 40-60 мм.
Оснащён болтом с гайкой стандарта M12 для крепления держателей типа Yoke.
Вес 0,90 кг
Допустимая нагрузка 40 кг
Kupo KD-C55 - зажимы для фиксации кабеля к стойкам, журавлю или автополу. Подойдут для установки на трубы диаметром от 50 до 55мм.
Адаптер Kupo KD-T50P - зажим-хомут предназначен для крепления автополов к трубам или подвесным систем. Используется для установки на трубы диаметром 48-51 мм.
Kupo KCP-830B Slim Type Half Coupler black зажим-хомут резьба М10 на трубу 48-51 до 300 кг
Профессиональный зажим-хомут сделан из высокопрочного алюминиевого экструдированного профиля 6061, окрашен в черный цвет. Легкий и компактный, прочный и долговечный, безопасный в использовании. Хомут предназначен для установки на подвесные системы из труб стандартных диаметров. Выдерживает нагрузку до 300 кг.
KCP-831 HALF COUPLER
Хомут изготовлен из высокопрочного алюминиевого экструдированного профиля 6061, разработан для конструкций, где требуется грузоподъемность до 500 кг. Легкий и компактный, прочный и долговечный, безопасный в использовании. Хомут предназначен для установки на подвесные системы из труб стандартных диаметров. Подходит для использования с большими осветительными приборами.
Kupo KCP-836 Stud Coupler 16 mm зажим-хомут палец 16 мм на трубу 48-51 до 100 кг
Профессиональный хомут сделан из высокопрочного алюминиевого экструдированного профиля 6061. Легкий и компактный, прочный и долговечный, безопасный в использовании. Хомут предназначен для установки на подвесные системы из труб стандартных диаметров.
Kupo KCP-844 T.V. Coupler хомут с комбинированным крепежом
Держатель T.V. Coupler сделан из высокопрочного алюминиевого экструдированного профиля 6061. Легкий и компактный, прочный и долговечный, безопасный в использовании. Разработан для установки осветительного оборудования на стандартную стойку и стойку серии junior. Оснащен стандартным 28мм посадочным местом под большой студийный палец, а также стандартным выдвижным студийным пальцем диаметром 16мм. Узел выдерживает нагрузку 300 кг. Держатель оснащён предохранительным штифтом для большого студийного пальца, штифт прикреплен к держателю на тросик.
KUPO C-05B Aluminum Alloy Hook-Black зажим-крюк. Крюк-зажим из сплава алюминия. Подходит для трубок диаметром 30-51 мм. Оснащён втулкой диаметром 17мм (Dabo) с крепёжным болтом 3/8”-16.
Вес 0,45 кг
Допустимая нагрузка 40 кг
Алюминиевый зажим устанавливается на трубы и перекладины диаметром 42-52 мм с фиксацией. Оснащен сТВ креплением 28 мм. Максимальная нагрузка 220 кг.
