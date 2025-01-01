images
images
KUPO C-12B Steel clamp black зажим-крюк
KUPO C-12B Steel clamp black зажим-крюк

KUPO C-12B Steel clamp black зажим-крюк

Kupo
Артикул: MTG-1881

KUPO C-12B Steel clamp black зажим-крюк. Крюк-зажим из стали с черным покрытием.
Подходит для трубок диаметром 40-60 мм.
Оснащён болтом с гайкой стандарта M12 для крепления держателей типа Yoke.
Вес 0,90 кг
Допустимая нагрузка 40 кг

Описание

KUPO C-12B Steel clamp black зажим-крюк

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

Avenger C460-1 зажим для труб Avenger
Арт. DAN-1879
Avenger C460-1 зажим для труб Avenger
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Мощный и надежный зажим Avenger C460-1 выдерживает нагрузку 500 кг.

5 790 ₽
В корзину
Kupo KD-C55 зажим для кабеля 4 шт
Арт. DAN-8954
Kupo KD-C55 зажим для кабеля 4 шт
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт

Kupo KD-C55 - зажимы для фиксации кабеля к стойкам, журавлю или автополу. Подойдут для установки на трубы диаметром от 50 до 55мм.

610 ₽
В корзину
Kupo KD-T50P адаптер
Арт. DAN-8959
Kupo KD-T50P адаптер
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Адаптер Kupo KD-T50P - зажим-хомут предназначен для крепления автополов к трубам или подвесным систем. Используется для установки на трубы диаметром 48-51 мм.

4 390 ₽
В корзину
Kupo KCP-830B Slim Type Half Coupler black зажим-хомут резьба М10 на трубу 48-51 до 300 кг
Арт. OLE-1470
Kupo KCP-830B Slim Type Half Coupler black зажим-хомут резьба М10 на трубу 48-51 до 300 кг
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт

Kupo KCP-830B Slim Type Half Coupler black зажим-хомут резьба М10 на трубу 48-51 до 300 кг

Профессиональный зажим-хомут сделан из высокопрочного алюминиевого экструдированного профиля 6061, окрашен в черный цвет. Легкий и компактный, прочный и долговечный, безопасный в использовании. Хомут предназначен для установки на подвесные системы из труб стандартных диаметров. Выдерживает нагрузку до 300 кг.

2 530 ₽
В корзину
Kupo KCP-831 Half Coupler зажим-хомут резьба М10 на трубу 48-51 до 500 кг
Арт. OLE-1471
Kupo KCP-831 Half Coupler зажим-хомут резьба М10 на трубу 48-51 до 500 кг
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт

KCP-831 HALF COUPLER

Хомут изготовлен из высокопрочного алюминиевого экструдированного профиля 6061, разработан для конструкций, где требуется грузоподъемность до 500 кг. Легкий и компактный, прочный и долговечный, безопасный в использовании. Хомут предназначен для установки на подвесные системы из труб стандартных диаметров. Подходит для использования с большими осветительными приборами.

2 870 ₽
В корзину
Kupo KCP-836 Half Coupler 16 mm Stud зажим-хомут палец 16 мм на трубу 48-51 до 100 кг
Арт. OLE-1472
Kupo KCP-836 Half Coupler 16 mm Stud зажим-хомут палец 16 мм на трубу 48-51 до 100 кг
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт

Kupo KCP-836 Stud Coupler 16 mm  зажим-хомут палец 16 мм на трубу 48-51 до 100 кг

Профессиональный хомут сделан из высокопрочного алюминиевого экструдированного профиля 6061. Легкий и компактный, прочный и долговечный, безопасный в использовании. Хомут предназначен для установки на подвесные системы из труб стандартных диаметров.

4 580 ₽
В корзину
Kupo KCP-844 T.V. Coupler хомут с комбинированным крепежом
Арт. OLE-1474
Kupo KCP-844 T.V. Coupler хомут с комбинированным крепежом
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт

Kupo KCP-844 T.V. Coupler хомут с комбинированным крепежом

Держатель T.V. Coupler сделан из высокопрочного алюминиевого экструдированного профиля 6061. Легкий и компактный, прочный и долговечный, безопасный в использовании. Разработан для установки осветительного оборудования на стандартную стойку и стойку серии junior.  Оснащен стандартным 28мм посадочным местом под большой студийный палец, а также стандартным выдвижным студийным пальцем диаметром 16мм. Узел выдерживает нагрузку 300 кг. Держатель оснащён предохранительным штифтом для большого студийного пальца, штифт прикреплен к держателю на тросик. 


6 630 ₽
В корзину
KUPO C-05B Aluminum Alloy Hook-Black зажим-крюк
KUPO C-05B Aluminum Alloy Hook-Black зажим-крюк
Арт. MTG-1879
KUPO C-05B Aluminum Alloy Hook-Black зажим-крюк
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

KUPO C-05B Aluminum Alloy Hook-Black зажим-крюк. Крюк-зажим из сплава алюминия. Подходит для трубок диаметром 30-51 мм. Оснащён втулкой диаметром 17мм (Dabo) с крепёжным болтом 3/8”-16.
Вес 0,45 кг
Допустимая нагрузка 40 кг

1 650 ₽
В корзину
Avenger C461-1 зажим для труб Avenger с штифт-адаптером 28 мм
Avenger C461-1 зажим для труб Avenger с штифт-адаптером 28 мм
Арт. OLE-2470
Avenger C461-1 зажим для труб Avenger с штифт-адаптером 28 мм
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Алюминиевый зажим устанавливается на трубы и перекладины диаметром 42-52 мм с фиксацией. Оснащен сТВ креплением 28 мм. Максимальная нагрузка 220 кг.

7 090 ₽
В корзину

Видео

Фотосъемка вина на фоне оргстекла. Часть 2
Фотосъемка вина на фоне оргстекла. Часть 2
Как долго нужно учиться фотографии
Как долго нужно учиться фотографии
Как выбирать вспышку-2. Обзор девяти вспышек YongNuo
Как выбирать вспышку-2. Обзор девяти вспышек YongNuo
Поворотные столы для 3D-съемки Fotokvant SM- . Как работает разметка
Поворотные столы для 3D-съемки Fotokvant SM- . Как работает разметка
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера