KUPO C-12B Steel clamp black зажим-крюк

Арт. OLE-1474

Kupo KCP-844 T.V. Coupler хомут с комбинированным крепежом

Держатель T.V. Coupler сделан из высокопрочного алюминиевого экструдированного профиля 6061. Легкий и компактный, прочный и долговечный, безопасный в использовании. Разработан для установки осветительного оборудования на стандартную стойку и стойку серии junior. Оснащен стандартным 28мм посадочным местом под большой студийный палец, а также стандартным выдвижным студийным пальцем диаметром 16мм. Узел выдерживает нагрузку 300 кг. Держатель оснащён предохранительным штифтом для большого студийного пальца, штифт прикреплен к держателю на тросик.





