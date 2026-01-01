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Kupo KCP-844 T.V. Coupler хомут с комбинированным крепежом

Kupo KCP-844 T.V. Coupler хомут с комбинированным крепежом

Kupo
Артикул: OLE-1474

Kupo KCP-844 T.V. Coupler хомут с комбинированным крепежом

Держатель T.V. Coupler сделан из высокопрочного алюминиевого экструдированного профиля 6061. Легкий и компактный, прочный и долговечный, безопасный в использовании. Разработан для установки осветительного оборудования на стандартную стойку и стойку серии junior.  Оснащен стандартным 28мм посадочным местом под большой студийный палец, а также стандартным выдвижным студийным пальцем диаметром 16мм. Узел выдерживает нагрузку 300 кг. Держатель оснащён предохранительным штифтом для большого студийного пальца, штифт прикреплен к держателю на тросик. 


Описание

Характеристики:

  • Диаметр захвата хомута 48-51 мм
  • Допустимая нагрузка 300 кг (на креплении 28 мм) / 40 кг (на креплении 16 мм)
  • Сертификат безопасности TÜV SÜD
  • Вес 0,320 кг

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