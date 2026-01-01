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Kupo KCP645 Pivoting boom arm clamp шарнирный зажим для кронштейна-журавля

Kupo KCP645 Pivoting boom arm clamp шарнирный зажим для кронштейна-журавля

Kupo
Артикул: OLE-0672

Kupo Pivoting boom arm clamp – поворотный зажим-крепление для журавля с диаметром штанги 35 мм.

Вес - 2,5 кг.

Описание

Kupo KCP645 Pivoting boom arm clamp шарнирный зажим для кронштейна-журавля

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