Kupo KCP645 Pivoting boom arm clamp шарнирный зажим для кронштейна-журавля

Manfrotto 123 – алюминиевый поворотный зажим для крепления оборудования на журавли диаметром 35 мм. Поставляется с насадками на 16 и 28 мм.
Москва
Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Kupo Pivoting boom arm clamp – поворотный зажим-крепление для журавля с диаметром штанги 35 мм.
Вес - 2,5 кг.
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Manfrotto 123 – алюминиевый поворотный зажим для крепления оборудования на журавли диаметром 35 мм. Поставляется с насадками на 16 и 28 мм.
Shesha – двусторонний виниловый черный/белый фон.
Матовая поверхность идеально убирает возможные при фотосъемке блики. Изготовлен из ПВХ, что делает его износостойким, надежным, легким в уходе (можно мыть). Внутренняя труба позволяет установить фон на систему крепления фонов типа ворота, а также закрепить с помощью настенного крепления. Обратите внимание, что система установки фона в комплект не входит, ее нужно приобрести отдельно! Поставляется в свернутом в рулон виде. Размер, м – 2,7х6. Вес - 10,0 кг.
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