Manfrotto 396AB-2 двойной шарнирный кронштейн

Manfrotto
Артикул: OLE-0575

Manfrotto 396AB-2 – прочный, легкий и надежный двойной шарнирный кронштейн. Обеспечивает вращение на 360 градусов. Максимальная нагрузка – 5 кг, максимальная длина 625 мм.

Описание

Технические характеристики:
  • верхний адаптер – 16 мм втулка с внутренней резьбой 3/8 дюйма
  • нижний адаптер – 16 мм втулка с двойным способом установки
  • диаметр трубки кронштейна, мм – 13
  • максимальная длина кронштейна, мм – 625
  • материал – алюминий
  • цвет – черный
  • максимальная нагрузка, кг – 5
  • вес, кг – 0,5

