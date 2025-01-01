Manfrotto 396AB-2 двойной шарнирный кронштейн

Manfrotto 014-14 – адаптер-переходник на стандартные стойки с креплением 5/8 дюйма для установки в горизонтальной или вертикальной плоскости осветительного оборудования с резьбой 1/4 дюйма.
Manfrotto 396AB-2 – прочный, легкий и надежный двойной шарнирный кронштейн. Обеспечивает вращение на 360 градусов. Максимальная нагрузка – 5 кг, максимальная длина 625 мм.
Manfrotto 241 – вакуумная присоска диаметром 15 см, которая используется для крепления фотоаппаратов и видеокамер на любой подходящей поверхности.
С помощью втулочного соединения длиной 16 мм возможна регулировка по наклону. Максимальная допустимая нагрузка на конструкцию – 2 кг.
Kupo KCP662B MINI SUPER VISER CLAMP W/BABY STUD - металический держатель-зажим со штифтом Вaby pin.
Зажим мини изготовлен из литого алюминия. Может крепится на трубы или планки размером до 51 мм. Сверху устройство имеет стандартный штифт Вaby pin, а губки зажима имеют шестигранное приемное отверстие совместимое с полным модельным рядом аксессуаров Convi Clamp.
Аккумулятор Fotokvant NP-F970 емкость 7800 mAh.
Аккумулятор типа Sony NP-F970. Высококачественная литиево-ионная батарея используется для работы с видеокамерами и фотокамерами, обеспечивает стабильную и надежную работу техники. Емкость - 7800 mAh.
Держатель Kupo KCP-414 Super Grip Finger w/Round Camera Plate.
Стальной адаптер для установки оборудования и позиционирования его под любым углом. Уникальная храповая рукоять обеспечивает возможность блокировки по всем осям. Штифт 28 мм с гнездом 16 мм обеспечивает совместимость с креплением junior receiver и baby pin. Крепление - площадка со стандартным установочным винтом 1/4". Вес - 0,72 кг.
