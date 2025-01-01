Manfrotto 396AB-2 двойной шарнирный кронштейн

Арт. DAN-6136

Держатель Kupo KCP-414 Super Grip Finger w/Round Camera Plate.

Стальной адаптер для установки оборудования и позиционирования его под любым углом. Уникальная храповая рукоять обеспечивает возможность блокировки по всем осям. Штифт 28 мм с гнездом 16 мм обеспечивает совместимость с креплением junior receiver и baby pin. Крепление - площадка со стандартным установочным винтом 1/4". Вес - 0,72 кг.