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Kupo KCP-830B Slim Type Half Coupler black зажим-хомут резьба М10 на трубу 48-51 до 300 кг

Kupo KCP-830B Slim Type Half Coupler black зажим-хомут резьба М10 на трубу 48-51 до 300 кг

Kupo
Артикул: OLE-1470

Kupo KCP-830B Slim Type Half Coupler black зажим-хомут резьба М10 на трубу 48-51 до 300 кг

Профессиональный зажим-хомут сделан из высокопрочного алюминиевого экструдированного профиля 6061, окрашен в черный цвет. Легкий и компактный, прочный и долговечный, безопасный в использовании. Хомут предназначен для установки на подвесные системы из труб стандартных диаметров. Выдерживает нагрузку до 300 кг.

Описание

Характеристики:

  • Диаметр захвата 48-51 мм, ширина хомута 30 мм
  • Крепление М10 х 40 мм
  • Допустимая нагрузка 300 кг
  • Сертификат безопасности TÜV SÜD
  • Вес 0,3 кг

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