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Kupo KCP-850B Mighty Coupler black зажим-хомут резьба М10 на трубу 48-51 до 170 кг

Kupo KCP-850B Mighty Coupler black зажим-хомут резьба М10 на трубу 48-51 до 170 кг

Kupo
Артикул: OLE-1475

Kupo KCP-850B  Slim Type Mighty Coupler black зажим-хомут резьба М10 на трубу 48-60 до 170 кг

Профессиональный зажим-хомут сделан из высокопрочного алюминиевого экструдированного профиля 6061, окрашен в черный цвет. Легкий и компактный, прочный и долговечный, безопасный в использовании. Хомут предназначен для установки на подвесные системы из труб стандартных диаметров

Описание

Характеристики:

  • Диаметр захвата 48-60 мм, ширина хомута 30 мм
  • Крепление  М10 х 40 мм
  • Допустимая нагрузка 170 кг
  • Сертификат безопасности TÜV SÜD
  • Вес 0,38 кг

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