Kupo KCP-850B Mighty Coupler black зажим-хомут резьба М10 на трубу 48-51 до 170 кг

Характеристики:
- Диаметр захвата 48-60 мм, ширина хомута 30 мм
- Крепление М10 х 40 мм
- Допустимая нагрузка 170 кг
- Сертификат безопасности TÜV SÜD
- Вес 0,38 кг
Москва
Малая Семеновская 3с6
Kupo KCP-850B Slim Type Mighty Coupler black зажим-хомут резьба М10 на трубу 48-60 до 170 кг
Профессиональный зажим-хомут сделан из высокопрочного алюминиевого экструдированного профиля 6061, окрашен в черный цвет. Легкий и компактный, прочный и долговечный, безопасный в использовании. Хомут предназначен для установки на подвесные системы из труб стандартных диаметров.
Характеристики:
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Kupo KCP-830 Slim Type Half Coupler зажим-хомут резьба М10 на трубу 48-51 до 300 кг
Профессиональный зажим-хомут сделан из высокопрочного алюминиевого экструдированного профиля 6061. Легкий и компактный, прочный и долговечный, безопасный в использовании. Хомут предназначен для установки на подвесные системы из труб стандартных диаметров. Выдерживает нагрузку до 300 кг.
Kupo KCP-830B Slim Type Half Coupler black зажим-хомут резьба М10 на трубу 48-51 до 300 кг
Профессиональный зажим-хомут сделан из высокопрочного алюминиевого экструдированного профиля 6061, окрашен в черный цвет. Легкий и компактный, прочный и долговечный, безопасный в использовании. Хомут предназначен для установки на подвесные системы из труб стандартных диаметров. Выдерживает нагрузку до 300 кг.