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Avenger C461-1 зажим для труб Avenger с штифт-адаптером 28 мм
Avenger C461-1 зажим для труб Avenger с штифт-адаптером 28 мм

Avenger C461-1 зажим для труб Avenger с штифт-адаптером 28 мм

Avenger
Артикул: OLE-2470

Алюминиевый зажим устанавливается на трубы и перекладины диаметром 42-52 мм с фиксацией. Оснащен сТВ креплением 28 мм. Максимальная нагрузка 220 кг.

Описание

Характеристики:

  • Максимльная нагрузка 220 кг
  • Вес 605 гр.

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