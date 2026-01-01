Avenger C461-1 зажим для труб Avenger с штифт-адаптером 28 мм

Характеристики:
- Максимльная нагрузка 220 кг
- Вес 605 гр.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Алюминиевый зажим устанавливается на трубы и перекладины диаметром 42-52 мм с фиксацией. Оснащен сТВ креплением 28 мм. Максимальная нагрузка 220 кг.
Характеристики:
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