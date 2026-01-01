Kupo KCP-830 Slim Type Half Coupler зажим-хомут резьба М10 на трубу 48-51 до 300 кг

Арт. OLE-1470

Kupo KCP-830B Slim Type Half Coupler black зажим-хомут резьба М10 на трубу 48-51 до 300 кг

Профессиональный зажим-хомут сделан из высокопрочного алюминиевого экструдированного профиля 6061, окрашен в черный цвет. Легкий и компактный, прочный и долговечный, безопасный в использовании. Хомут предназначен для установки на подвесные системы из труб стандартных диаметров. Выдерживает нагрузку до 300 кг.