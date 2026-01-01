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Kupo KCP-604 Super Viser Clamp 2” держатель-зажим
Kupo KCP-604 Super Viser Clamp 2” держатель-зажим
Kupo KCP-604 Super Viser Clamp 2” держатель-зажим
Kupo KCP-604 Super Viser Clamp 2” держатель-зажим
Kupo KCP-604 Super Viser Clamp 2” держатель-зажим

Kupo KCP-604 Super Viser Clamp 2” держатель-зажим

Kupo
Артикул: DAN-9962

Kupo KCP-604 Super Viser Clamp 2” держатель-зажим.

Super Viser - это предельно прочный и универсальный зажим. Инновационный дизайн, характеризующийся наличием желобков, расположенных по всей длине основного болта, препятствует свободному вращению захватов зажима по центральному болту, обеспечивая точность фиксации, поэтому вы легко сможете установить зажим одной рукой.
Встроенный штифт baby pin. Конструкция крепления Super Viser состоит из корпуса из литого алюминия, делающего его прочным и легким по весу. Подвижные захваты разработаны для установки на трубки или планки до 101мм (228мм предлагается для более длинной версии KCP-601).
Вес 610 г

Описание

Kupo KCP-604 Super Viser Clamp 2” держатель-зажим

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