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Kupo KSCB02 Quick Release Camera Plate быстросъемная площадка

Kupo KSCB02 Quick Release Camera Plate быстросъемная площадка

Kupo
Артикул: NVF-9531

Kupo KSCB02 Quick Release Camera Plate - быстросъемная площадка для крепления камеры к штативу.

Снизу на площадке предусмотрена стандартная резьба 3/8" и прикреплена переходная втулка 1/4", обеспечивающая совместимость с держателями для вспышек, штативами, стойками для осветительных приборов, зажимами Convi clamp и т.д.

Также на ней предусмотрен предохранительный фиксатор, предотвращающий самопроизвольную разблокировку.

Описание

Характеристики:

  • Крепление - верхняя часть: наружная резьба 1/4"-20, нижняя часть: внутренняя резьба 3/8"-16 с переходником с 1/4"-20 на 3/8"-16
  • Материал - алюминий
  • Цвет - черный
  • Вес - 200 г

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