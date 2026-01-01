Характеристики:
- Крепление - верхняя часть: наружная резьба 1/4"-20, нижняя часть: внутренняя резьба 3/8"-16 с переходником с 1/4"-20 на 3/8"-16
- Материал - алюминий
- Цвет - черный
- Вес - 200 г
Москва
Малая Семеновская 3с6
Kupo KSCB02 Quick Release Camera Plate - быстросъемная площадка для крепления камеры к штативу.
Снизу на площадке предусмотрена стандартная резьба 3/8" и прикреплена переходная втулка 1/4", обеспечивающая совместимость с держателями для вспышек, штативами, стойками для осветительных приборов, зажимами Convi clamp и т.д.
Также на ней предусмотрен предохранительный фиксатор, предотвращающий самопроизвольную разблокировку.
Характеристики:
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Fotokvant SM-CL2 – держатель для телефона черный.
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