Характеристики:
Вес 40 г
Москва
Малая Семеновская 3с6
KUPO KS-406 SK Hex Stud Ball Head for Convi Clamp шаровая головка для зажима
Шаровая головка-держатель для установки шарнирного крепления Super Knuckle на зажимы Convi Clamp. Совместима с аксессуарами серии Super Knuckle (арт. KS4**)
Характеристики:
Вес 40 г
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
KUPO KS-403 SK Ball head w/baby pin шаровая головка с внутренней резьбой 1/4"
Прочная шаровая головка для Super Knuckle, используется для установки на стойку или любое оборудование, оснащенное болтом 1/4" - 20M. Совместима с аксессуарами серии Super Knuckle (арт. KS4**)
Kupo KCP-664B clamp 26 mm ball head зажим с шаровым креплением super knuckl
Зажим из сплава алюминия, оснащённый шаровой головкой для прикрепления аксессуаров super knuckle. Зажимы и шаровая головка окрашены в черный цвет. Большой диапазон захвата обеспечивает удобное крепление для зажима труб с разным диаметром (от 13мм до 35мм) или плоского предмета от 5 до 20 мм.
Kupo KS398 SK die casting shell - корпус шарнирного крепления Super Knuckle.
Корпус шарнирного крепления Super Knuckle позволяет устанавливать разнообразное оборудование с помощью Super Knuckle шаровых головок. Совместим с аксессуарами серии Super Knuckle.
Изготовлен из литого алюминия, ручка - металл.
KUPO KS-404 SK Ball head w/baby pin шаровая головка с болтом 1/4" - 20M
Прочная шаровая головка для Super Knuckle, используется для установки на стойку или любое оборудование, оснащенное внутренней резьбой 1/4" - 20F. Совместим с аксессуарами серии Super Knuckle (арт. KS4**)
Kupo KCP-604 Super Viser Clamp 2” держатель-зажим.
Super Viser - это предельно прочный и универсальный зажим. Инновационный дизайн, характеризующийся наличием желобков, расположенных по всей длине основного болта, препятствует свободному вращению захватов зажима по центральному болту, обеспечивая точность фиксации, поэтому вы легко сможете установить зажим одной рукой.
Встроенный штифт baby pin. Конструкция крепления Super Viser состоит из корпуса из литого алюминия, делающего его прочным и легким по весу. Подвижные захваты разработаны для установки на трубки или планки до 101мм (228мм предлагается для более длинной версии KCP-601).
Вес 610 г
KUPO KS-474 SK 3" Double Socket Arm Knob корпус шарнирного крепления
Корпус шарнирного крепления Super Knuckle изготовлен из литого под давлением алюминия с металлической рукояткой. Позволяет устанавливать разнообразное оборудование с помощью Super Knuckle шаровых головок. Совместим с аксессуарами серии Super Knuckle (арт. KS4**)
KUPO KS-425 SK Ball head w/1/4"-20 Screw шаровая головка с площадкой
Прочная шаровая головка для Super Knuckle, используется для установки оборудования и аксессуаров, совместимых со стандартной площадкой с штативным винтом 1/4". Площадка несъемная. Шаровая головка совместима с аксессуарами серии Super Knuckle (арт. KS4**).