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Kupo KCP-356BK 6" зажим-прищепка 2 шт

Kupo KCP-356BK 6" зажим-прищепка 2 шт

Kupo
Артикул: DAN-8948

 Kupo KCP-356BK 6 - пружинный зажим "A Clamp". Сделан из стали, оснащен ручками с покрытием из ПВХ, а его окончания - пружинный пинцет. Это быстрое и простое решение для множества задач установки лёгких по весу аксессуаров.

Описание

Характеристики:

 Комплект зажимов из 2 шт.
 Материал сталь, покрытие ПВХ.
 Длина 15,2 см.

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