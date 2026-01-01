Kupo KCP-356BK 6" зажим-прищепка 2 шт

Характеристики:
Комплект зажимов из 2 шт.
Материал сталь, покрытие ПВХ.
Длина 15,2 см.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Kupo KCP-356BK 6 - пружинный зажим "A Clamp". Сделан из стали, оснащен ручками с покрытием из ПВХ, а его окончания - пружинный пинцет. Это быстрое и простое решение для множества задач установки лёгких по весу аксессуаров.
Характеристики:
Комплект зажимов из 2 шт.
Материал сталь, покрытие ПВХ.
Длина 15,2 см.
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Kupo KCP-359BK 9"-пружинный зажим "A Clamp". Сделан из стали, оснащен ручками с покрытием из ПВХ, а его окончания - пружинный пинцет. Это быстрое и простое решение для множества задач установки лёгких по весу аксессуаров.
KUPO KS-097 Baby ballhead adapter w/ 3/8" tap адаптер
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Зажим-прищепка Kupo KCP-360B Ali Clamp black.
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Вес 610 г
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Kupo KCP-354BK 4" зажим-прищепка 2 шт.
Пружинный зажим "A Clamp". Сделан из стали, оснащен ручками с покрытием из ПВХ, а его окончания - пружинный пинцет. Это быстрое и простое решение для множества задач установки лёгких по весу аксессуаров.
Комплект зажимов из 2 шт.